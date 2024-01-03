На Харківщині російська авіабомба влучила прямо у поле: що відомо про наслідки атаки
Джерело:Суспільне
Російські загарбники вкотре обстріляли Харківську область. Цього разу окупанти застосували керовані авіаційні бомби.
Цієї середи, 3 січня, Росія обстріляла Харківщину. Окупанти запускали з території Бєлгородщини ракети та керовані авіаційні бомби.
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Що відомо про наслідки
Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко заявив, що російська КАБ влучила у поле. Це сталося о 12:30. Крім цього були влучання біля сіл Уди та Гурʼїв Козачок. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Руйнувань теж немає.
Керована авіабомба потрапила на щастя у поля, мабуть, цілились у промзону. Впала за 2,5 кілометри від Золочева. Гелікоптери регулярно обстрілюють населені пункти прикордоння,
– заявив він.
За його словами, востаннє керовані російські авіабомби прилітали у громаду 6 грудня 2023 року.
Журналісти показали фото з місця подій. На кадрах можна побачити величезну вирву посеред поля.
Наслідки російської агресії на Харківщині / Фото Суспільного
Росія постійно тероризує Харківщину
- У самому Харкові росіяни нещодавно зруйнували готель Kharkiv Palace. Окупанти вдарили "Іскандером-М" по будівлі, в якій перебували цивільні.
- Нагадаємо, перед новорічною ніччю росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300. В області пролунало щонайменше 4 вибухи.
- Як повідомлялося раніше, загарбники обстріляли Вовчанськ з "Градів". Вони прицільно били по центру, зокрема по місцю, де благодійники годували людей. На жаль, внаслідок цієї цинічної атаки є жертви та постраждалі.