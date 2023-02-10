Масована ракетна атака Харкова вночі: росіяни хочуть, щоб містяни мерзнули без тепла і світла
Джерело:Ігор Терехов
Російські військові завдали ракетного удару по Харкову під ранок 10 лютого. За наявною інформацією, окупанти поцілили по об'єктах критичної інфраструктури.
Як зауважив міський голова Харкова, серія ракетних ударів сталася о 4 ранку. Зазначимо, що ця ніч була непростою, адже ворог здійснив комбіновану атаку ракетами типу "Калібр", дронами "Шахід", а також ракетами типу С-300.
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Можуть бути перебої зі світлом
Ігор Терехов підкреслив, що цілями російських загарбників були об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, мешканці міста можуть зіткнутися з перебоями з електрикою, водо- та теплопостачанням.
Що стосується жертв і руйнування, то відповідну інформацію уточнюють. Ігор Терехов додав, що над усуненням наслідків ракетного удару зараз працюють усі міські служби, а також ДСНС.
Зауважимо, що за словами глави ОВА Олега Синєгубова, цієї ночі зафіксували близько 10 вибухів. Це наразі вся інформація від офіційних осіб.
Повітряну тривогу у Харкові оголошували о 04:02. Відбій пролунав о 05:05. На жаль, спокійно було недовго. Про ще одну тривогу повідомили вже о 05:32, а вже о 06:06 був черговий відбій. Водночас ми закликаємо не ігнорувати сирени та залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Україна поки не може збивати ракети С-300
Це важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети типу С-300 – це засоби ППО. Відтак, їх просто не можуть збивати такі ж самі ракети. На жаль, інакших – Україна наразі не має. Тож просто не може знищувати ворожі цілі у повітрі.
Тому їх потрібно знищувати там, де вони перебувають,
– наголосив він.
Ігнат нагадав, що ракетами С-300 окупанти періодично б'ють по Харківщині, Миколаївщині й інших прифронтових містах. Ці ракети здатні бити на відстань до 150 кілометрів. І чим ближче до цілі стоять комплекси, тим точнішим може бути удар.
Ракети типу С-300 такі ж небезпечні, як ті ж "Калібри" або інші. Вони завдають чималих руйнувань, а також позбавляють життя мирних мешканців України. А той факт, що ці ракети, створені для збиття повітряних цілей, використовують для наземних атак – чергова демонстрація того, що Росія – країна-терористка.
Що відомо про нічну атаку
- За даними телеграм-каналу Monitor, ворог запускав крилаті ракети типу "Калібр" зі східного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Станом на 04:15 повідомляли про вибухи у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
- Попередньо у Запорізькій області успішно збили 2 ракети. Повітряне командування "Схід" повідомило про те, що йому вдалося збити ворожі цілі на Дніпропетровщині. Воно також виклало відео, на якому можна побачити ліквідований дрон.
- А от ракетами С-300 окупанти били також і по Запоріжжю. За даними секретаря міської ради Анатолія Куртєва, зафіксували 17 прильотів. Він також додав, що російські військові атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.