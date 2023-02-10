Масована ракетна атака Харкова вночі: росіяни хочуть, щоб містяни мерзнули без тепла і світла

Російські військові завдали ракетного удару по Харкову під ранок 10 лютого. За наявною інформацією, окупанти поцілили по об'єктах критичної інфраструктури.

Як зауважив міський голова Харкова, серія ракетних ударів сталася о 4 ранку. Зазначимо, що ця ніч була непростою, адже ворог здійснив комбіновану атаку ракетами типу "Калібр", дронами "Шахід", а також ракетами типу С-300.

Читайте також Такої гучної ночі не було з початку літа: подробиці останнього обстрілу Харкова

Можуть бути перебої зі світлом

Ігор Терехов підкреслив, що цілями російських загарбників були об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, мешканці міста можуть зіткнутися з перебоями з електрикою, водо- та теплопостачанням.

Що стосується жертв і руйнування, то відповідну інформацію уточнюють. Ігор Терехов додав, що над усуненням наслідків ракетного удару зараз працюють усі міські служби, а також ДСНС.

Зауважимо, що за словами глави ОВА Олега Синєгубова, цієї ночі зафіксували близько 10 вибухів. Це наразі вся інформація від офіційних осіб.

Повітряну тривогу у Харкові оголошували о 04:02. Відбій пролунав о 05:05. На жаль, спокійно було недовго. Про ще одну тривогу повідомили вже о 05:32, а вже о 06:06 був черговий відбій. Водночас ми закликаємо не ігнорувати сирени та залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Україна поки не може збивати ракети С-300

Це важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети типу С-300 – це засоби ППО. Відтак, їх просто не можуть збивати такі ж самі ракети. На жаль, інакших – Україна наразі не має. Тож просто не може знищувати ворожі цілі у повітрі.

Тому їх потрібно знищувати там, де вони перебувають,

– наголосив він.

Ігнат нагадав, що ракетами С-300 окупанти періодично б'ють по Харківщині, Миколаївщині й інших прифронтових містах. Ці ракети здатні бити на відстань до 150 кілометрів. І чим ближче до цілі стоять комплекси, тим точнішим може бути удар.

Ракети типу С-300 такі ж небезпечні, як ті ж "Калібри" або інші. Вони завдають чималих руйнувань, а також позбавляють життя мирних мешканців України. А той факт, що ці ракети, створені для збиття повітряних цілей, використовують для наземних атак – чергова демонстрація того, що Росія – країна-терористка.

Що відомо про нічну атаку