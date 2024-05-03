Загибла була "прикутою" до ліжка: місцеві показали наслідки підступного удару по Харкову

Російські окупанти 3 травня вдарили по Холодногірському району Харкова. Вони знову використали далекобійну зброю УМПБ Д-30.

Приліт стався у приватному секторі міста, де немає жодного військового об'єкта. Внаслідок удару повністю знищені кілька приватних будинків.

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Російські окупанти знову підступно тероризують мирне населення України. Вже відомо, що загарбники знову запустили авіаційну бомбу УМПБ Д-30, яку вони регулярно застосовують по прифронтових територіях. Дальність польоту цього уніфікованого міжвидового планерувального боєприпасу – до 90 кілометрів.

Вже маємо уламки від авіабомби УМПБ Д-30, яку запускають з винищувача. Дальність польоту цього боєприпасу становить до 90 кілометрів. Ви розумієте, що Харків перебуває за 30 кілометрів від державного кордону. Місцеві перебувають в небезпеці,

– розповів керівник прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.

Один з пошкоджених будинків внаслідок удару по Харкову / Фото 24 Каналу

Відомо про щонайменше 12 пошкоджених будинків / Фото 24 Каналу

Що відомо про постраждалих

За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, ворожа бомба знищила кілька приватних будинків. Двоє чоловіків зазнали легких поранень. На щастя, тяжких потерпілих не було.

Наслідки прильоту в одному з будинків / Фото 24 Каналу

Дальність польоту УМПБ Д-30, яким вдарили по Харкову, – 90 кілометрів / Фото 24 Каналу

Також відомо про одну загиблу жінку, якій було 82 роки. Вона кілька років була "прикута" до ліжка через тяжку хворобу.

Уламок УМПБ Д-30 / Фото 24 Каналу

Один із місцевих жителів Григорій дивом уникнув травм. Він почув гучний вибух, після чого усе затрусилося.

Дивився собі телевізор. І тут стався вибух. Вікна посипалися – все попадало. Вийшов на вулицю і побачив, що тут просто розвалини. Мене врятували від осколків міцні штори. Якби не вони, то усі уламки скла полетіли б на мене,

– розповів Григорій.

Ситуація в Харкові: коротко