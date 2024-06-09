Росіяни вдарили КАБами по Харкову, була серія вибухів: є влучання у приватний будинок

Вдень, 9 червня, у Харкові пролунала ціла серія потужних вибухів. Російські загарбники обстріляли цивільне населення керованими авіабомбами.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та моніторингові телеграм-канали. Зауважимо, що окупанти регулярно скидають КАБи на прифронтові міста.

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У Харкові пролунали гучні вибухи

Так, як повідомляли Повітряні сили, ворог запустив керовані авіабомби своєю авіацією. Водночас моніторингові канали також застерігали про пуски КАБів, якими ворог регулярно обстрілює Харків.

Пуск КАБанів на Харків. Одна вже залетіла в місто,

– повідомляли моніторингові канали.

Вже незабаром у Харкові пролунала низка вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного у місті. Через певний проміжок часу з'явилася й офіційна інформація.

Міський голова Харкова Ігор Терехов о 17:41 повідомив, що був "приліт" по району приватної житлової забудови міста, внаслідок чого пошкоджені кілька будинків. Наразі інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Такі дані підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа. Він наголосив, що інформація стосовно руйнувань та поранених встановлюється.

Ворог постійно обстрілює Харків та область: останні новини

Ввечері 3 червня окупанти вкотре обстріляли Харків. Хоча на Харківщині й спрацювала ППО, однак через падіння уламків є пошкодження. Зокрема, руйнування зафіксували у будівлі, яка не експлуатується. За словами очільника ОВА, під прицілом ворога опинився Новобаварський район.

Російська окупаційна армія щодня обстрілює Харківську область. Надзвичайно часто під ударом ворога опиняється як місто, так і область. Так, вночі 3 червня в Харкові чули серію вибухів. Згодом у мережі додали, що, ймовірно, вони лунали за межами міста.

Як повідомив зранку Олег Синєгубов, окупанти атакували Слобожанську громаду – там зафіксували щонайменше 5 ударів. Ворог знову вдарив по комплексу для відпочинку. На жаль, внаслідок атаки загинув один цивільний чоловік, ще двоє цивільних – отримали поранення.

Окрім того, протягом доби 2 червня окупанти також обстрілювали Харків. Як повідомляла кореспондентка 24 Каналу, вдосвіта окупанти атакували Ізюм. Під ворожим ударом опинилися лікарня, яка не працювала. Втім, люди, які були поруч з місцем атаки, отримали поранення.

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