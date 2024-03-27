Це могли бути КАБи: окупанти вдарили по будинку в Харкові – є загиблі та поранені
Джерело:Ігор Терехов
Удень 27 березня у Харкові пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобі ураження.
Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов також заявили про атаку Росії на місто. Наразі інформація про прильоти у місті перевіряється.
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Що відомо про вибухи
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Станом на 16:41 Терехов повідомив, що внаслідок терористичної атаки загинула одна людина. Ще 12 осіб поранено, двоє знаходять у важкому стані. Серед поранених є 4 дітей.
Також він розповів, що пошкоджено житлові будинки та інститут невідкладної хірургії.
Наразі моніторингові канали припускають, що місто могли атакувати КАБами. Втім, офіційних коментарів стосовно типу озброєння, яким було завдано удару – не надавали.
Удари по Харкову: останні новини
- Синєгубов повідомляв, що у ніч на 22 березня окупанти здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Як наслідок, Харків залишився практично без електропостачання.
- 23 березня агресор продовжив атакувати Харків. Російські війська вдарили по місту безпілотниками, що призвело до пожежі в будівлі комунального підприємства. У результаті інциденту постраждав 19-річний хлопець. Крім того, під час повторного обстрілу постраждали поліціянт та рятувальник.
- Вранці 26 березня у місті знову лунали вибухи. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомив, що окупанти поцілили у гуртожиток спортивного комплексу. Внаслідок цього постраждала 1 людина.