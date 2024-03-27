Це могли бути КАБи: окупанти вдарили по будинку в Харкові – є загиблі та поранені

Удень 27 березня у Харкові пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобі ураження.

Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов також заявили про атаку Росії на місто. Наразі інформація про прильоти у місті перевіряється.

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Що відомо про вибухи

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Станом на 16:41 Терехов повідомив, що внаслідок терористичної атаки загинула одна людина. Ще 12 осіб поранено, двоє знаходять у важкому стані. Серед поранених є 4 дітей.

Також він розповів, що пошкоджено житлові будинки та інститут невідкладної хірургії.

Наразі моніторингові канали припускають, що місто могли атакувати КАБами. Втім, офіційних коментарів стосовно типу озброєння, яким було завдано удару – не надавали.

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