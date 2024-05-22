У постраждалого водія немає родини, Харків йому її замінить: деталі про наслідки обстрілу
Вдень 22 травня у Харкові пролунали вибухи. Росія, найімовірніше, вдарила по місту КАБами неподалік житлової забудови, довкола якої багато магазинів, кав'ярень та заправка.
Кількість постраждалих збільшилася до 12 харків'ян, серед них – водій тролейбуса. Чоловік перебуває у важкому стані. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про деталі обстрілу.
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Що відомо про водія тролейбуса
Унаслідок російського обстрілу постраждав 55-річний водій тролейбуса – Юрій Орел. У перші хвилини медики думали, що чоловіку ампутують дві ноги. Адже вибухнуло неподалік від нього. На щастя, лікарі змогли врятувати одну ногу, іншу – довелося ампутувати.
Довкола постраждалого об'єдналися багато містян. Зараз волонтери збирають допомогу для пана Юрія. Волонтерка Наталя Попова у соцмережах розповіла, що водій не має родини, але Харків її замінить.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що лікуванням, реабілітацією та протезуванням буде повністю опікуватися місто. Також колектив постраждалого збирає кошти, аби потім Юрій Орел мав на що жити.
Дуже віримо, що критичні години минули і далі медики зроблять все можливе, щоб Юрій поправився. Хочеться вірити в те, що колись він повернеться на роботу,
– сказала Анна Черненко.
Росія не припиняє обстрілювати Харківщину
- О 13:46 22 травня у Харкові пролунав вибух. Всього за хвилину там повторно чули гучний звук. Сталося загоряння у багатоквартирному житловому будинку та пошкодження автомобілів. Мер Ігор Терехов сказав, що під ударом опинився Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.
- Днема раніше, 21 травня, Росія атакувала місто "Шахедами". У Харківській ОВА повідомили, що о 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватні будинки та гараж. Постраждали 3 людини (61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки). У всіх трьох гостра реакція на стрес. Крім того, о 07:05 внаслідок ворожих ракетних обстрілів по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний чоловік.
- Вранці 19 травня російська армія обстріляла селище Черкаська Лозова Харківського району. Противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустив з території Бєлгородської області. Серед жертв росіян опинилися звичайні люди – жінки та діти, які просто виїхали на природу й потрапили під ворожий вогонь.