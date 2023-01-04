У Херсоні зранку пролунали вибухи: за минулу добу від рук ворога загинуло 2 людей, ще 5 поранено

Російські військові щоденно обстрілюють частину звільненої Херсонської області. Вибухи у Херсоні й на околицях лунали також зранку 4 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Спочатку надійшла інформація про вибухи у районі Олешок, які все ще під окупацією. Пізніше стало відомо і про вибухи у самому Херсоні. Наразі відсутні деталі.

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Окупанти гатять по Херсонщині щодня

Як зазначив глава ОВА Ярослав Янушевич, упродовж минулої доби росіяни 73 рази обстріляли Херсонщину. По мирних мешканцях окупанти відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів, а також танків. Так, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Молодіжного, Антонівки та Берислава.

Що стосується самого Херсона, то по ньому били 11 разів. Загарбники цілеспрямовано гатили по житлових кварталах обласного центру. Влучання снарядів зафіксували у суднобудівний завод, газопровід, приватні, а також багатоповерхові будинки.

На жаль, від рук ворога 3 січня на Херсонщині загинули та постраждали мешканці. Так, двоє чоловіків загинули на виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району. Їхня автівка наїхала на вибухівку. Відомо, що ще один чоловік зазнав поранень. За його життя борються медики. Загалом поранень зазнали 5 людей.

Яка зараз ситуація на Херсонщині