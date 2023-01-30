Удари по базах в Ірані: хто до цього причетний та як це вплине на війну в Україні

Другу ніч поспіль в Ірані лунають вибухи. За попередньою інформацією, удари було завдано по складах з іранськими ракетами середньої дальності та заводу, де виготовляють безпілотники. Проте правдивої інформації наразі немає, адже Іран – закрита країна.

Про це 24 Каналу розповів історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. На його думку, за ударами по Ірану може стояти Ізраїль, який погодив свої дії з західними партнерами та арабськими державами, що мають проблеми з Іраном.

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Чібухчян звернув увагу на те, що російські пропагандисти вже почали натякати на те, що, можливо, Росія щось надасть КНДР чи Ірану, маючи на увазі ядерні технології або ядерну зброю.

"Це дуже небезпечно, адже Росія у разі, якщо сама не може вдарити по Заходу ядерною зброєю, спробує це зробити руками цих держав. Це такий шантаж з боку Кремля", – вважає він.

Ірану немає що втрачати

За його словами, Захід вирішив, що цього року у війні в Україні має відбутися злам. І завадити цьому можуть небагато держав. Одна з них – Іран, якому немає що втрачати в цьому питанні, і тому він найнебезпечніша держава для Заходу.

Водночас керівництво Ірану розуміє, що втрачає владу. Ще років 5 тому неможливо було уявити, щоб в країні люди виходили на мітинги і шматували портрети духовних лідерів Ірану,

– зазначив політичний оглядач.

Він підкреслив, що іранська влада розуміє: той державний устрій, який існував після революції, може зникнути, тому що більшість народу Ірану хоче жити у вільній країні.

Тегерану доведеться визнати, що озброює Росію

Чібухчян нагадав про те, що Іран обговорює з Росією можливість постачання їй балістичних ракет і дронів.

Раніше Іран не зміг пояснити, як дрони потрапили в Росію, і наголосив, що передав їх ще до війни. А тепер, якщо Тегеран надасть нову партію безпілотників, він повинен буде визнати, що озброює Росію,

– зауважив він.

"Якщо логічно мислити, то ці удари – демонстрація того, що буде з Іраном, якщо він продовжить свою політику", – вважає історик.

На його думку, якщо підтвердиться інформація, що вибухи пролунали на складах з ракетами середньої дальності та заводах, де виготовляють безпілотники, то можна припустити, що удари завдавали по місцях, звідки мала постачатися зброя для Росії.

"Тим більш, що західні розвідки повідомляють, що у Росії закінчуються ракети, і Іран гіпотетично може продавати їй свої і почне на цьому збагачуватись. Також Тегеран відкрито говорить, що купив чи обміняв на щось у Росії літаки", – нагадав він.

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Захід довів свою технологічну перевагу

Чібухчян наголосив, що Захід дає зрозуміти, що він ухвалив рішення і ніхто не завадить йому змінити плани.

А також він не дозволить Ірану мати ядерну зброю – це питання вирішене, і Захід у цьому піде до кінця за будь-яку ціну,

– підкреслив він.

За його словами, Захід довів свою технологічну перевагу. Він продемонстрував Ірану, що йому нічого особливого не доведеться робити – просто знищувати ядерні об'єкти Тегерану, знаходячись на далекій відстані, і Іран не зможе цьому завадити.

"Іран розуміє, якщо він наважиться завдати ударів у відповідь і розгорнути масштабну війну, проти нього організується велика коаліція країн", – вважає Армен Чібухчян.

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