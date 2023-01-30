Плани можуть бути вже на столі: наскільки ймовірні подальші удари по Ірану

У ніч на 29 січня по військових об'єктах Ірану було завдано ударів. Плани подальших ударів цілком можуть бути вже на столі.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Зацікавлених в ударах по Ірану багато, але відповідь усі знають.

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Цілком можливо, що ще будуть удари

Данилов розповів, що цілком можливо, що ще будуть нові удари по іранських військових об'єктах. Це була наймасштабніша атака не лише на ядерні об'єкти, а також на об'єкти з ракетами та БпЛА. У попередні роки за весь рік було 1 – 2 удари, а тут за один день від 5 до 14 ударів за різними даними.

Це робив Ізраїль, але отримував дозвіл й узгоджував це він з союзниками, в першу чергу з США. Це при тому, що стосунки між Єрусалимом, персонально між Нетаньягу й адміністрацією Байдена, доволі прохолодні. Іранці змогли перейти червоні лінії настільки, що ми тепер не можемо виключати подальших ударів,

– зазначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Він додав, що подібні операції, щоправда, готуються місяцями, а то й роками. Це величезна робота розвідувальних служб. Однак Ірану показали, що тепер будуть атаки по його території, бо він надокучив багатьом країнам, у своєму регіоні він воював фактично з усіма.

Данилов про те, наскільки ймовірні подальші удари по Ірану: дивіться відео

Наступні удари можуть бути ракетами

За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень, ми вже побачили військовий варіант відповіді Ірану. Подальші можуть бути із застосуванням навіть американських ракет. Це будуть удари по об'єктах пов'язаних з ядерною програмою, якою іранці так люблять хизуватись на різних відео штольнями, шахтами.

"Іранці допустили дуже велику помилку. Вони могли б ухилятись і надалі, проводити ту ж політику тисячі маленьких порізів і тихенько просуватись до своєї мети. Вони дуже неправильно оцінили сили після вторгнення Росії, вважаючи, що та щось безперечно виграє, і це їхній шанс отримати великий приз у новому світі", – зауважив Данилов.

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