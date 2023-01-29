Тегерану надсилають сигнал: чи вплинуть вибухи в Ірані на постачання зброї Росії
Потужні вибухи в Ірані, що стались в ніч на 29 січня, це сигнал для Тегерана. Вони можуть вплинути й на постачання зброї Росії.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Насправді варіантів того, хто стоїть за вибухами в Ірані, небагато.
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Масштаби руйнувань невідомі
Попович зазначив, що сказати нині неможливо, які масштаби руйнувань. Було багато суперечливої інформації. У Ірані взагалі говорять, що руйнації невеликі. Ми цього можемо й не дізнатись, бо Іран доволі закрита країна й таку інформацію не оприлюднить.
Адекватну інформацію, яка б відповідала суті подій ми звідти отримати нині не можемо,
– зауважив військовий оглядач.
Дрони, якими атакували Іран, важко збивати
Він продовжив, що дрони дуже складно збивати, зокрема, старими радянськими системами ППО, яких багато в Ірані. Якщо їх запускали з іранських міст, то перехопити їх дуже важко. Якщо їх запускали з території інших країн, тоді є питання, чому їх не вдалось перехопити.
"Це теж складне питання, треба розуміти обставини, за яких вони запускалися, й місце, з яких ці запуски взагалі робилися", – наголосив Попович.
Перебої в постачанні зброї Росії можливі
За його словами, Іран, як і КНДР, міг постачати Росії ще й артилерійські боєприпаси. Можливо, вони вже надіслали Росії й балістичні ракети, достеменно цього невідомо. Якщо внаслідок вибухів в Ірані були знищені і склади зі зброєю, і заводи, якщо були масштабні руйнування, то можна чекати перебоїв у постачанні зброї Росії.
Якщо це початок масштабної військової операції проти Ірану, тоді Іран повинен сильно задуматись про те, що його чекає надалі. Чи треба взагалі роздавати боєприпаси третім країнам,
– підкреслив військовий оглядач.
Попович про те, чи вплинуть вибухи в Ірані на постачання зброї Росії: дивіться відео
Прямий мотив у Ізраїля
Як він зазначив, прямий мотив на цю атаку був у Ізраїля. Росія за дрони й за можливі ракети віддала Ірану бойові літаки, компоненти для ядерної зброї. Ізраїлю не потрібне таке посилення Ірану, тому він міг демілітаризувати таким чином. Загалом, Іран – це регіональна історія, яка зачіпає Україну, але вихід на світову арену цій країні не цікавий.
"Я поки що не бачу жодної адекватної військової реакції з боку Ірану на ці події, які відбулися. Поки є заяви про те, що такого не було. Тобто, удари були не такими, як їх намагаються представити, частину дронів узагалі було збито й руйнування не такі вже значні, як про це мовиться", – підсумував Попович.
Вибухи в Ірані: що відомо
- У росіян, які живуть в Ірані, "запалало" у прямому й переносному сенсі. Причиною стала "бавовна", яка у ніч на 29 січня навідала країну.
- Азербайджан евакуює співробітників посольства та членів їхніх сімей з Ірану. Вони виїжджають з країни вже у неділю 29 січня.
- В Ірані пригрозили відповіддю Ізраїлю після того, як іранські військові об'єкти були атаковані дронами. В Ірані звинуватили в атаці уряд прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.