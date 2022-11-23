Масований обстріл Києва: з'явилося відео з місця ворожого удару, який вбив 3 людей
23 листопада 2022 , 23:09Читать новость на русском
Російські окупанти 23 листопада вкотре атакували Київ. Внаслідок обстрілу, на жаль, були загиблі та постраждалі.
Цілей досягли 10 ворожих ракет. Столиця залишилася без електропостачання.
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З'явилося відео з місця ворожого обстрілу в Києві
Верховна Рада оприлюднила відео з місця обстрілу в Києві. Туди приїхала делегація міністрів у справах Європи країн-членів ЄС на чолі з федеральним міністеркою Австрії з питань ЄС і Конституції Кароліне Едтштадлер.
Нагадаємо, що під час масованої атаки Росія скерувала на Київ 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21.
Попри це, загарбники влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії.
Дивіться відео з місця обстрілу
Масований обстріл України 23 листопада: коротко
- Приблизно о 12:20 сирени почали лунати у Донецькій області. Згодом повітряну тривогу оголосили й в інших областях.
- Невдовзі на Одещині почули перші вибухи. Це були звуки роботи ППО. Згодом з'явилася інформація, що російські ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.
- Близько 14:08 вибухи пролунали в Києві. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в області працює ППО.
- Також вибухи чули в Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що там також працювала протиповітряна оборона.
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