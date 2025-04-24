Вибухи лунали на Київщині: постраждала п'ятиповерхівка, сталися пожежі
- На Київщині внаслідок російської атаки постраждали три райони, зокрема пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та сталися пожежі.
- У Києві також лунали вибухи внаслідок комбінованої атаки; відомо про постраждалих, зокрема дітей.
- Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, повітряна тривога триває.
Росія знову атакувала Київщину вночі 24 квітня. На область летіли "Шахеди" та крилаті ракети "Калібр".
Внаслідок ворожої атаки постраждали три райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
Актуально Тривога по всій Україні: Росія запустила "Калібри"
Головне про ворожий удар по Київщині
Про роботу ППО в області Київська ОВА повідомила приблизно о 1 ночі. Влада заявляла, що це ракетна атака та просила всіх залишатися в укриттях.
Про рух ракет на Київщину також повідомляли Повітряні сили. До цього також була інформація про рух "Шахедів" у бік області.
Згодом Микола Калашник розповів про наслідки атаки. За його словами, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, сталася пожежа в одному з магазинів. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.
Також пожежа у лісі виникла у Вишгородському районі. А у Броварському – горів трав'яний настил.
Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває,
– додав він.
Зауважимо, що вибухи також лунали в Київ. Столиця зазнала комбінованої атаки балістикою та "Шахедами". Внаслідок удару загорілися будинок, авто та нежитлові будівлі. Відомо про багато постраждалих, серед яких – діти.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.