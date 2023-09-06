Спершу танками, а тепер і ракетами: окупанти знову пошкодили гіпермаркет на Київщині

Російські військові вночі 6 вересня завдали ракетного удару по Україні. Уламки від ракети росіян пошкодили гіпермаркет на Київщині, який окупанти обстрілювали з танків.

Через падіння уламків російської ракети сталася пожежа на території гіпермаркету. Попередньо – люди не постраждали.

Дивіться також Пустили два види ракет по Києву, але ППО збила все: подробиці атаки від КМВА

Гіпермаркет мали відкрити через 2 місяці

Будівля була зачинена на ремонт. Втім, згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад.

Як нагадують ЗМІ, у березні 2022 під час тимчасової окупації Київщини цей гіпермаркет росіяни розстріляли з танків. Його майже відремонтували й мали відкрити за два місяці.

Уламки ракети пошкодили гіпермаркет на Київщині / Фото "Київ24"

Наслідки падіння уламків ракети на Київщині: дивіться відео

Нічний обстріл: подробиці