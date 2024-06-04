Уражено виробничу інфраструктуру: ворог атакував Конотоп на Сумщині
Джерело:Артем Семеніхін
Росіяни не припиняють обстріли прикордонних областей. Так, сьогодні, 4 червня, ворог завдав підступного удару по території Сумської області.
Черговий злочин проти українців окупанти здійснили ударом по Конотопу. Вже не вперше за останній час російські загарбники обстрілюють цей населений пункт. На жаль, цього разу через ворожу атаку також є пошкодження. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
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Росіяни вкотре атакували Сумщину
Так, вдень 4 червня російська армія завдала підступного удару по Конотопу, що у Сумській області. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, було уражено виробничу інфраструктуру у населеному пункті.
Тимчасово обмежений рух транспорту по місту в бік мікрорайону "Житломасив". Маю на увазі трамваї,
– повідомив Семеніхін.
За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає. Станом на цю хвилину масштаби наслідків та подробиці стосовно російської атаки з'ясовують.
Зауважимо, що повітряна тривога у Сумській області була оголошена орієнтовно о 15:59. До того був відбій, тривалість якого сягала всього 2 хвилини. Втім, вже о 16:20 знову у регіоні знову пролунало сповіщення відбою.Зверніть увагу! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Нещодавно там також було уражено виробничу інфраструктуру
Вдень, 21 травня, Росія також завдала удару по Сумській області. Тоді в обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.
В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу. На місці працювали усі необхідні служби задля ліквідації наслідків.
Росіяни нарощують особовий склад та техніку біля Сумської області
- Нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу. Так, неподалік кордону країна-агресорка збирає ще одне угруповання військ.
- Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ. Українські захисники готові до будь-яких сценаріїв.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що росіяни можуть з боку Сумської області відкрити ще один напрямок наступу на Харківщину. Під час травневого наступу окупанти мали б заходити по Золочівській громаді.