Уражено виробничу інфраструктуру: ворог атакував Конотоп на Сумщині

Росіяни не припиняють обстріли прикордонних областей. Так, сьогодні, 4 червня, ворог завдав підступного удару по території Сумської області.

Черговий злочин проти українців окупанти здійснили ударом по Конотопу. Вже не вперше за останній час російські загарбники обстрілюють цей населений пункт. На жаль, цього разу через ворожу атаку також є пошкодження. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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Так, вдень 4 червня російська армія завдала підступного удару по Конотопу, що у Сумській області. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, було уражено виробничу інфраструктуру у населеному пункті.

Тимчасово обмежений рух транспорту по місту в бік мікрорайону "Житломасив". Маю на увазі трамваї,

– повідомив Семеніхін.

За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає. Станом на цю хвилину масштаби наслідків та подробиці стосовно російської атаки з'ясовують.

Зауважимо, що повітряна тривога у Сумській області була оголошена орієнтовно о 15:59. До того був відбій, тривалість якого сягала всього 2 хвилини. Втім, вже о 16:20 знову у регіоні знову пролунало сповіщення відбою.

Нещодавно там також було уражено виробничу інфраструктуру

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Вдень, 21 травня, Росія також завдала удару по Сумській області. Тоді в обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.

В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу. На місці працювали усі необхідні служби задля ліквідації наслідків.

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