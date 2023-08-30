Вибухи на кордоні України та Білорусі: Світан пояснив, що їх спричинило

У вівторок, 29 серпня, на кордоні України з Білоруссю здетонували кілька мін унаслідок удару блискавки. Попередньо, пошкоджено міст та залізницю.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що таке цілком реально. Адже міна – це шматок заліза з тротилом чи вибуховою речовиною, яка може притягнути удар блискавки.

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Що спричинило вибухи

Ба більше, коли міст замінований – він підіймає міни ще вище над землею. Тоді розряд блискавки через міну або поряд з нею може призвести до детонації, а далі вибухає – снаряд або підривник.

Ймовірно, на державному кордоні справді багато мінно-вибухових загороджень. За рубежі Півночі України відповідає Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Світан про ситуацію на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео

Якщо він береться за оборону, то там вже не одна лінія відбудована. Північ ( України – 24 Канал) прикрита,

– сказав Роман Світан.

Ситуація в Білорусі