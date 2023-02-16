Ракетами і дронами: окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці

Російські військові вночі 16 лютого атакували Полтавську область дронами та ракетами. Ціллю терористичних військ Росії стала критична інфраструктура.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БпЛА. Зокрема, дрони ворога зафіксували в Полтавському районі.

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Росіяни поцілили двома ракетами

Дмитро Лунін наголосив, що працювали засоби ППО. Крім того, за його словами, Росія ударила ракетами по території області.

Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Україну: що відомо

Росія вночі 16 лютого завдала ракетного удару по кількох регіонах України. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 32 ракети. Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія використала для атаки 34 ракети.

Силам українських ППО вдалося збити 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Росіяни влучили крилатими ракетами Х-22, які Україна не може збивати через відсутність вогневих засобів. У Повітряних силах розповіли, що Росія атакувала Україну з авіації з району Каспійського моря, Курська та окупованого Мелітополя, а також з фрегата в Чорному морі.

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомляв, що є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Прильоти по об'єкту критичної інфраструктури підтвердили у Львівській області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 3 ракети влучили у критичний об'єкт. На місці інциденту спалахнула пожежа, однак це не вплинуло на ситуацію з електроенергією у регіоні.

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що російські військові атакували об'єкт інфраструктури, що у Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без жертв.