Вибухи на Кримському мосту: атака була частиною спецоперації СБУ та ВМС

На Кримському мосту вночі 17 липня пролунали гучні вибухи через що, на мості утворилися пошкодження. Згодом стало відомо, що ця атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави.

Про це 24 Каналу розповіли джерела у Службі безпеки України.Там зазначили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.

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Чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту

Спочатку представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі журналістам наголосив, що наразі відомство не може висловлюватися щодо атаки на Кримський міст. Попри це, він все ж заінтригував, що сам він є "зайвим" для Криму в цілому.

Кримський міст – конструкція там зайва. Що стосується додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо,

– наголосив він.

Попри це, джерела в СБУ трохи "розкрили завісу" щодо "бавовни" на Кримському мосту. Там зазначили, що до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, а сам міст атакували з допомогою надводних дронів.

"Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", – сказали джерела в СБУ,

Водночас речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі журналістам сказав, що не має такої інформації, та закликав дочекатись офіційних повідомлень.

Потім у Службі безпеки виклали доволі цікавий пост з народною творчістю щодо Кримського мосту. Там зазначили, що міст знову "втомився".

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

– написали у СБУ.

"Бавовна" на Кримському мосту могла бути провокацією

Ще до заяви джерел СБУ речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону заявила, що інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією окупантів. Зокрема, цим росіяни могли шантажувати продовженням "зернової угоди".

За такого зосередження корабельного угруповання в цьому районі та загальної напруги на тлі питання продовження "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом розв'язання питань країни-агресора,

– наголосила вона.

Вона зауважила, що це очевидно "зрежисована" композиція, щоб показати, що "бідненький Крим" потерпає на тлі пролонгації "зернової угоди".

Окупанти вигадують про ракети й дрони, що вдарили по мосту

Тим часом пропагандисти вже відзвітувалися про те, що Кримський міст буцімто міг бути атакований морськими безпілотниками. Там зазначили, що це начебто були надводні БпЛА, але одночасно з цим могли застосовуватися і ракети повітря-земля.

Там також фантазують, що ці безпілотники начебто могли бути доставлені до кордону атаки за допомогою корабля-матки. Зокрема, окупанти звинувачують турецьке судно Samsun, яке 16 липня вийшло в море вдень в рамках останнього дня "зернової угоди", так і стороннє судно.

Також загарбники не цураються вигадувати, що ворожий безпілотник нібито міг бути запущений і з території третьої країни, наприклад, Грузії.

Окупанти наголосили, що за наявною інформацією, пошкоджено одну опору мосту, обвалився один проліт і ще один частково зійшов з опори. Там зазначили, що нібито постраждав тільки автомобільний міст, а залізничне сполучення продовжується.

Наостанок росіяни сказали, що слідчі-криміналісти вже нібито виїхали для проведення слідчих дій у зв'язку із вибухами на Кримському мосту.