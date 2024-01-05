Крим стає центром тяжіння на війні: які об'єкти Сили оборони знищують на півострові
Росіянам стає дуже несолодко на тимчасово окупованому Кримському півострові. Удари по Криму стають точнішими та болючішими.
Тепер навіть ймовірність найменшої загрози змушує росіян вдаватися до серйозних заходів безпеки. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, як гарячково окупанти намагаються протидіяти Силам оборони України у Криму.
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Росіяни панічно намагаються захиститися
З 2 на 3 січня та 4 січня по Криму завдали відчутних ударів. Філігранну роботу виконали зокрема Повітряні сили ЗСУ. Удари українських військових були направлені на логістику, військової інфраструктури та систему протиповітряної оборони півострова.
У 2024 році Крим стає таким собі центром тяжіння в ході російсько-української війни. Це свідчить про те, що звільнення Криму та активні військові дії навколо Криму стануть головною метою для ЗСУ,
– зазначив Рефат Чубаров.
Зауважимо, що під час атак окупаційна влада перекривала рух на Кримському мосту, а також запускала димову завісу.
"Після того, як сталося два підриви на Керченському мосту (8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року), вони за будь-якої, навіть дрібної загрози, одразу вживають заходів. Міст та інші об'єкти на сході Криму беруть під особливий захист", – зазначив Чубаров.
Мовиться про об'єкти, які розміщені у Феодосії, зокрема Феодосійський порт, де нещодавно знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Щойно окупанти фіксують загрозу з повітря, вмикають повітряну тривогу та використовують задимлення для "прикриття" згаданих об'єктів.
Наслідки ударів по Криму: що відомо
- На Кримському півострові 4 січня було дуже неспокійно. Росіяни заявили про "наймасованішу атаку" за останній час. Лише у Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів. Окупанти згодом заявили, що начебто "збили 40 БпЛА". Однак, у казочки ворожого міноборони вірять неохоче, що доводять наслідки ударів.
- Так, стало відомо про знищення командного пункту росіян біля Севастополя. Влучання були у військову базу на Юрахіній балці. Раніше там розташовувався підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
- Партизани з руху "Атеш" 5 січня здійснили дорозвідку біля військової частини зв'язку поблизу Євпаторії. Вони з'ясували, що там також уражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем. Щобільше, з нього здійснювали координування ППО всього півострова. На додачу, успішна атака змогла також придушити російські системи ППО.