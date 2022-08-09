"мчс росії, спиш?": у ДСНС потролили окупантів через "бавовну" в Криму

Українські рятувальники не оминули увагою сьогоднішні вибухи в тимчасово окупованому Криму. Вони звернулися до російського мнс, зауваживши, що йому потрібно було краще "проводити профілактику".

"М'якої бавовни, окупанти"

У ДСНС напрочуд влучно висміяли російських "колег" та їхню некомпетентність у роботі рятувальників, підмітивши, що у них дозволяється паління на об'єктах підвищеної небезпеки. Адже саме "порушення пожежної безпеки" виявилося черговою причиною вибухів біля Новофедорівки.

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"На жаль, прірва у ваших безпекових стандартах глибша, ніж довжина стола кремлівського диктатора", – потролили росіян ДСНСники.

Також наші рятувальники нагадали окупантам, що зараз не території України, звісно ж, включно з Кримом, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Саме тому закликаємо усіх громадян росії, які відпочивають у нашому Криму, кидати недопалки трішки прицільніше поблизу російських військових баз та активно палити біля складів зберігання боєприпасів,

– додали вони.

Крім того, загарбникам побажали "м'якої бавовни" та проілюстрували звернення до їхнього мнс влучним мемом.

Вибухи біля військового аеродрому у Криму: що відомо

Після 15:20 9 серпня біля Новофедорівки, де розташований військовий аеродром окупантів, почали лунати вибухи. За інформацією місцевих, там почули близько 15 характерних "хлопків".

Вибухи були на території аеродрому "Саки", з якого злітали російські бомбардувальники та винищувачі, що атакували Південь України. Відомо, що там були розміщені літаки Су-24М, Су-30СМ, Су-33.

Одразу ж після "бавовни" розпочалася паніка. Пляжі спорожніли, туристи почали тікати з місця подій, утворивши величезні затори з автівок.

Панікувати почали й російське керівництво та пропагандисти, адже їм потрібно було пояснити причини вибухів. Так, спершу у міноборони ворога заявили, що на аеродромі просто здетонувало кілька боєприпасів, і нічого страшного не сталося. Однак, суперечачи своїм заспокоєнням, оголосили евакуацію населення.

Пізніше "офіційну" версію змінили на "порушення пожежної безпеки".

Прості росіяни також відреагували на "хлопки" – почали вимагати в мережі потужних ракетних ударів по мирних українських містах. Це традиційна реакція "ні в чому не винних маленьких людей".

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