ЗСУ перекривають "кисень": експерт розповів, як "бавовна" підриває російський потенціал
Через "бавовну" на тимчасово окупованих територіях ворог не зможе підтримувати належний рівень артилерійської та авіаційної підтримки. Також це створить великі проблеми для угруповання військ окупантів у Херсоні.
російські військові можуть мати гостру нестачу боєприпасів впродовж наступних кількох тижнів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Активність ворога зменшилась
Експерт зазначив, що на сьогодні головним напрямком для нових ударів є тимчасово окупований Крим.
Це дуже сильний удар по моралі військ. Через це також у 3 – 5 разів зменшилась кількість обстрілів по ЗСУ на Херсонському напрямку. Якщо такий тиск ми будемо тримати й надалі, у російського війська критично мало боєприпасів буде впродовж тижнів,
– вважає Нарожний.
З його слів, для українського війська головну загрозу становить не авіація противника, а артилерія. З цієї причини першочерговими цілями є артилерійські склади.
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"Артилерія дає 80% ураження. Але тут є позитив: всі ті удари були спрямовані по складах артилерійських боєприпасів. Головні були поблизу Джанкоя – Майське й Азовське, де вдарили по складу "Градів", "Ураганів" і ствольної артилерії. Це для нас в плюс", – пояснив аналітик.
Також він додав, через "бавовну" поблизу Джанкоя на 1 – 2 доби зупинилося залізничне сполучення.
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Херсону перекрили "кисень"
Нарожний підкреслив, що через низку ударів угруповання російських військ у Херсоні фактично відрізане через систематичні удари по Новокаховському, Антонівських мостах, а також по мосту через річку Інгулець.
Можна сказати, що ЗСУ почали системно перекривати "кисень" всього постачання військам, які знаходяться у Херсоні. Відлік пішов на тижні, коли там ситуація стане критичною,
– резюмував експерт.
"Бавовна" у Криму: що відомо
- На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася низка вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня у Новофедорівці, де розташований військовий аеродром "Саки".
- Вдруге у Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю й трансформаторну підстанцію.
- В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- 18 серпня повідомлялося про вибухи у Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.
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