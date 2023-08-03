Росіяни не можуть захистити Крим, — Чубаров про наслідки "бавовни" на півострові

Липень у Криму видався напрочуд "гарячим". Удари по півострову стають послідовними та мають все більш значні наслідки для російських військових.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що наслідки пошкодження Керчинського мосту минулого місяця значно погіршило логістичні можливості окупантів. Загалом, вибухи в Криму мають не тільки стратегічне значення.

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Удари по Кримському мосту знесилюють росіян

За словами Чубарова, пошкодження мосту – це дуже суттєві наслідки "бавовни". Тепер російська армія має значні труднощі у переміщення різних військових вантажів, боєприпасів.

Ці два підриви, яких зазнав міст, є дуже важливими з погляду знесилення окупантів, зменшення їхнього потенціалу в окупованому Криму,

– сказав він.

Також свій вплив має знищення дуже потужних складів, своєрідних хабів. Наприклад, у Кіровському районі 19 липня детонація тривала більше ніж дві доби. Рефат Чубаров розповів, що попри те, що склад був розташований доволі далеко від помітних комунікацій, приховати його не вдалося.

А потім такі ж склади були знищені у Джанкойському районі, у селищі Вільне, нафтосховище в селищі Октябрське.

Росіяни усвідомлюють, що не можуть захистити Крим

Удари по півострову суттєво впливають на бойовий дух російської армії. За словами Чубарова, у Росії були впевнені, що ніхто не зможе зазіхнути на Крим, проте коли це трапилося, вони усвідомили, що не зможуть захищати півострів.

Це усвідомлення теж багато чого варте

– додав Рефат Чубаров.

До того ж потрібно врахувати ще й настрої звичайних людей, сотень тисяч жителів Криму. На території перебувають і кримські татари, і етнічні українці, які залишаються вірними українській державі. Чубаров переконаний, що кожен із таких ударів підвищує їхній дух і укріплює очікування звільнення Криму.

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