Самі тягнуть ППО під наші удари: які больові точки росіян намацали ЗСУ в Криму

У тимчасово окупованому Криму дедалі частіше лунають вибухи. Сили оборони України намацали больові точки російських окупантів – аеродроми.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що окупанти не можуть залишити їх без прикриття ППО.

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Про які аеродроми у Криму мовиться

За словами військового експерта, українські військові знайшли больові точки росіян у Криму – аеродроми Бельбек, Саки, Джанкой. Ворог не може їх залишити без прикриття систем протиповітряної оборони.

Не потрібно ганятися за всіма ППО в Росії, вони самостійно зберуть установки та привезуть їх до Криму під удари наших далекобійних засобів ураження,

– наголосив Світан.

Зокрема, ракет ATACMS, які надзвичайно успішно працюють проти російських ППО – С-300 та С-400. Обидві системи жодним способом не можуть протидіяти балістичним ракетам, які передають Україні партнери.

Зверніть увагу! Недавно Україна завдала групового ракетного удару:

по 1 ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку;

а також 2 зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

Чому росіяни не можуть залишити аеродроми без прикриття у Криму

Та й загалом росіяни нічого не можуть зробити. Тому Україні важливо, аби вони забирали С-300 та С-400 з лінії фронту, з тилу, з аеродромів та НПЗ на території Росії, з портів, які розташовані, приміром, у Новоросійську, та передислоковували їх у Крим.

Окупанти будуть намагатися стягнути системи протиповітряної оборони у ці точки, вони не можуть їх залишити. Бельбек, Саки та Джанкой – це основні аеродроми росіян на півострові. Відповідно відбуватиметься знищення зенітно-ракетних комплексів.

Можна працювати ледве не щодня, але після розгортання додаткових комплексів. Те, що зараз і відбувається. Був серйозний удар. Пошкоджені не лише радари цих ППО. Якщо була детонація, то пошкоджені і пускові установки,

– сказав Роман Світан.

"Дуже важливо завдавати ударів по радарах, системах управліннях та пускових установках. А ракети – це розхідний матеріал. У росіян просто залишаться 5 – 7 тисяч ракет С-300 на складах, оскільки їх не буде з чого запускати", – констатував він.

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