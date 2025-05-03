Це тільки підготовка: льотчик-інструктор пояснив наслідки ударів по Криму

Окупований Крим другу ніч поспіль піддається масованим атакам. В ніч на 2 травня під ударами опинився аеродром "Кача" неподалік Севастополя. Також вибухи чули в районі Сімферополя, Саки, Джанкоя на території Кримського півострова. Крім того, гучно було в південних областях Росії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, чому в окупованому Криму атакуються насамперед аеродроми. Також в ніч на 3 травня в районі Феодосії та Керчі пролунало від 4 до 8 вибухів, а Кримський міст було закрито на в'їзд.

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Це був комплексний підхід

Світан зазначив, що останні атаки – це підготовка до ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, де їх розташовано понад 150 – зокрема, по Кримському мосту.



Українські сили можуть дістати до них, але спочатку потрібно ліквідувати чи принаймні пошкодити ППО противника,

– пояснив він.

Удар по аеродрому "Кача" був пов'язаний з тим, що на аеродромному полі, за словами військового експерта, розташовані або зенітно-ракетні комплекси, або локатори системи радіотехнічних військ ворога. Тому удари по аеродромах в пріоритеті під час підготування до основного удару по військових об'єктах.



В "Качі" "спіймали" не просто зенітно-ракетний комплекс. Аеродромне поле там росіяни використовували, як і всі аеродроми, – як транзитні склади, де вони перевантажують боєприпаси, техніку,

– наголосив льотчик-інструктор.

Там, за його словами, українська розвідка або партизани з "Атеш", які сканують увесь Крим, і визначили їхнє місцеперебування. У "Качі" довго триває детонація російських складів, по яких відпрацювали безпілотники.

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Також був удар, як зауважив полковник запасу ЗСУ, по Новофедорівці поруч з містом Саки, і неподалік від Сімферополя, по Джанкою, де також розташовані системи ЗРК та так званий аеродром підскоку. А ще – по мису Фіолент, де стоять основні локатори противника та пускові установки балістичних ракет.

Крім того, було атаковано комплекс "Звєзда" – це локатор дальнього космічного контролю. Цей комплекс "бачить" висхідні траєкторії балістичних ракет.

Якщо українські спеціалісти пошкодили або повністю його знищило, то найближчим часом може бути завданий удар ще й українськими балістичними ракетами,

– підкреслив Роман Світан.

Тому, на його думку, в найближчий тиждень буде розуміло, що це міг бути комплексним підхід щодо завдання серйозних ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, зокрема по Кримському мосту з можливим використанням українських балістичних ракет "Грім".

Нагадаємо, що вночі 2 травня Крим атакували кілька десятків дронів. Вибухи пролунали у Севастополі, Сімферополі, Саках, Бельбеку, Євпаторії, Феодосії. Росіяни повідомили, що нібито над Кримом збили 89 дронів, а 23 безпілотники ліквідували над акваторією Чорного моря. Окупанти визнали, що "такого нальоту вже давно не було".