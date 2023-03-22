У Курську – неспокійно: жителі повідомили про вибухи
У російському Курську пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про "бавовну" в районі аеропорту.
Місцеві телеграм-канали написали, що "бавовна" пролунала орієнтовно о 19:22 22 березня. Вранці в цей же день в окупантів тривожно та гучно було в тимчасово окупованому Севастополі, пише 24 Канал.
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Що відомо про "бавовну" в Курську
Місцеві мешканці написали, що щось бахнуло на північному заході Курська. Камера домофона зафіксувала голосний звук, що пролунав у місті.
У районі аеропорту теж щось грюкнуло,
– повідомили місцеві мешканці.
У Курську пролунав вибух: дивіться відео
Мешканці Курська почали бідкатись та писати, що саме вони чули. Одна з користувачок повідомила, що орієнтовно о 18:30 було два вибухи. Проте інші почали бідкатись, мовляв, нібито в місті тихо і ніяких вибухів 22 березня не було. Також писали про вибухи на вулиці Маяковського, на Муриновці.
У російських телеграм-каналах розповідають про вибухи в Курську / Скриншот
Місцева влада Курська заявила, що нібито в місті спокійно. Мовляв, вони нічого не чули та не бачили: "Події у небі та на землі над містом оперативними та спеціальними службами не зафіксовані".
"Бавовна" в Криму: останні новини
- Ввечері 20 березня в Джанкої пролунали вибухи на залізниці. Українська розвідка повідомила, що вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК" під час перевезення.
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що Джанкой є важливим логістичним вузлом для постачання військового угрупування росіян у Криму та Лівобережжі Дніпра. "Калібри", які знищили після ударів безпілотників, транспортувались у відкритих вагонах.
- Вдосвіта 22 березня вибухи пролунали на території Севастополя у районі Південної бухти. Через це росіяни закрили переправу через бухту.