Яскравий спалах і вибухи у районі аеропорту: Росія заявляє про ракетну атаку на Курськ

Жителі Курська скаржилися на потужні вибухи. Попередньо, вони лунали у районі місцевого аеропорту.

Вночі у Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Місцева влада закликала жителів регіону не виходити на вулицю та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Згодом у Курську почали лунати сильні вибухи. Ймовірно, це відбувалося у районі аеропорту.

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"Бавовна" у Курську

Місцеві також розповідають, що бачили яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація. Мережею поширюються відео цього моменту.

Спалах і вибух над Курськом з різних ракурсів: дивіться відео

Тим часом виконувач обов'язків губернатора відзвітував, що чотири ракети ЗСУ знищено вночі в небі над Жовтневим і Курчатівським районами Курської області.

До слова, Курська область за останні дні кілька разів перебувала під атакою дронів. Сили оборони заявили про ураження низки тягових електропідстанцій російських загарбників у регіоні. Крім того, ймовірно, дрони вдарили по нафтобазі.