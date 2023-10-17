Це неймовірно багато, – Черник про кількість та якість російської ППО

Російська протиповітряна оборона частіше пропускає удари по військових об'єктах. Так, вночі проти 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську прогриміли вибухи.

Українські війська вдарили по російських вертольотах та обладнанню аеродромів. Однак, як розповів 24 Каналу військовий експерт Петро Черник, ворога не варто недооцінювати.

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Скільки ППО має Росія

Черник зазначив, що в окупантів є понад 560 пускових установок сучасного комплексу С-400. Також росіяни мають від 5000 до 7000 тисяч ракет С-300, які перевели у положення "повітря – повітря".

Це неймовірно багато. Проте мовиться не про кількість, а про якість. Те, що безпілотники могли сягнути стратегічного аеродрому Енгельса. Те, що над Москвою не така вже й рідкісна "бавовна" завдяки безпілотникам (показує якість ППО росіян – 24 Канал),

– зауважив Черник.

Якість російської ППО пасе задніх

Зрештою, те, що цієї ночі українські військові змогли пробити оборону ворога, говорить про те, що в окупантів проблеми з якістю ППО.

Крім того, влучно цілити по російських військових об'єктах допомагають західні партнери. Мовиться про супутниковий комплекс GPS у космосі, який на 98% є військовою системою.

Черник зазначив, якщо говорити про кількісне співвідношення ППО, то Росія переважає. Однак якщо говорити про якість протиповітряної оборони, то все навпаки: переважає Україна.

На сьогодні Україна – це унікальна країна у світі в частині кількості номенклатури та їхньої інтеграції в одній системі. Хоча, ізраїльський досвід нам підказує, що небо на 100% не закривається,

– наголосив Петро Черник.

Які вертольоти могли розміщуватися на летовищах

Черник припустив, що на аеродромах у Луганську та Бердянську могли розташовуватися гелікоптери армійського класу: Мі-24, Ка-52 "Алігатор". Останній в найкращій комплектації коштує понад 20 мільйонів доларів. Росіяни виготовили близько 140 одиниць вертушок Ка-52.

Черник про кількість та якість російської ППО: дивитися відео

Мінус кожна така машина – це дуже добре й вітається нами,

– сказав військовий експерт.

За словами Черника, якби українським військовим щодня вдавалося знищувати повноцінну російську ескадрилью, тобто понад 10 вертольотів, це могло б вплинути на хід війни. Однак навіть пошкодження кількох винищувачів або гелікоптерів також додають значних втрат російській авіації.

"Бавовна" у Луганську та Бердянську: коротко