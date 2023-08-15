Ракетний удар по Луцьку: кадри з місця влучання, де з-під завалів врятували чоловіка
Джерело:МВС України
Російські військові зранку 15 серпня завдали ракетного удару по підприємству в Луцьку. Надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів чоловіка.
Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Унаслідок ракетного удару по Луцьку відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа.
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З-під завалів також вилучили тіла трьох загиблих
Рятувальники деблокували з-під завалів одного постраждалого та вилучили тіла трьох загиблих. Здійснено розбір завалів та ліквідовано пожежу.
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Раніше повідомлялося, що чоловіка, якого врятували з-під завалів, – госпіталізували. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів, що і загиблі, і постраждалі були працівниками підприємства, яке атакувала Росія.
За даними міського голови Луцька, унаслідок обстрілу відомо про 3 поранених. Росіяни атакували Луцьк двома крилатими ракетами.
Росія атакувала Луцьк крилатими ракетами / Фото МВС
Також Ігор Поліщук розповів, що росіяни влучили у звичайне підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів. Він наголосив, що підприємство не мало стосунку до військової інфраструктури.
Ракетний терор росіян: що відомо
- Російські окупанти 15 серпня атакували українські міста. Під ударом ракет повітряного та морського базування, окрім Луцька, були Львів, Дніпро та Сміла в Черкаській області.
- У Львові зранку було зафіксовано 6 ракетних ударів: ще одну ракету збили сили ППО. Унаслідок обстрілу пошкоджено чимало будинків у Залізничному районі, а також коледж і дитячий садочок. На щастя, жертв вдалося уникнути, проте відомо про 15 постраждалих.
- У Смілі ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. У Дніпрі російські ракети вдарили по підприємству. Відомо про 3 постраждалих.
- Всього протягом ночі росіяни випустили по Україні 28 ракет. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, які не вдалося перехопити, та 24 крилаті ракети Х-101, Х-555 та "Калібр", з яких сили ППО знешкодили 16.
- Крім того, було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.