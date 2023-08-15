Ракетний удар по Луцьку: кадри з місця влучання, де з-під завалів врятували чоловіка

Російські військові зранку 15 серпня завдали ракетного удару по підприємству в Луцьку. Надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів чоловіка.

Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Унаслідок ракетного удару по Луцьку відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

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З-під завалів також вилучили тіла трьох загиблих

Рятувальники деблокували з-під завалів одного постраждалого та вилучили тіла трьох загиблих. Здійснено розбір завалів та ліквідовано пожежу.

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Раніше повідомлялося, що чоловіка, якого врятували з-під завалів, – госпіталізували. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів, що і загиблі, і постраждалі були працівниками підприємства, яке атакувала Росія.

За даними міського голови Луцька, унаслідок обстрілу відомо про 3 поранених. Росіяни атакували Луцьк двома крилатими ракетами.

Росія атакувала Луцьк крилатими ракетами / Фото МВС

Також Ігор Поліщук розповів, що росіяни влучили у звичайне підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів. Він наголосив, що підприємство не мало стосунку до військової інфраструктури.

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