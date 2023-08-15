"Ну що там? Горить будинок": перші моторошні кадри після ракетного удару по Львову

Російські окупанти у ніч на 15 серпня завдали масований ракетний удар по Львову. Правоохоронці показали перші кадри після атаки.

Правоохоронці наголосили, що Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням. Ворог обстрілює будинки, у яких сплять мирні люди.

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На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Сьогодні львів'яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Перші хвилини після удару по Львову: дивіться відео

Місцевих жителів активно закликають не ігнорувати сповіщення про загрозу й ходити в укриття цивільного захисту. До слова, мер Андрій Садовий розповів, що коли вже було відомо про рух ракет у бік Львова, в укритті з 70 жителів будинку перебували лише 10. Не варто нехтувати своєю безпекою.

Російські окупанти лише у Львові та області пошкодили понад 100 будинків. Тим часом російські окупанти цинічно відзвітували про начебто знищення "військових цілей". Що ж, немає жодного дня, коли російські загарбники не брехали б.