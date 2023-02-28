Силовики Лукашенка розшукують уродженця Криму через вибухи в Мачулищах

У Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" 26 лютого лунали вибухи. Відомо про пошкодження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Через це Лукашенко зібрав силовиків, наказав посилити перевірку на кордоні. Згодом ЗМІ повідомили, що білоруські силовики шукають 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця.

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Що відомо про пошук українця в Білорусі

Джерела видання повідомили, що Швеця підозрюють в диверсії на аеродромі в Мачулищах.

По робочих чатів співробітників автопарків у Гомелі розіслали орієнтування з фото, розвішувати поки не стали. Це надсилали не лише їм, і медикам повідомляли, і державним маршрутникам. Сказали виявляти пильність,

– розповів співрозмовник.

Згідно з орієнтуванням, 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця шукає Мінське районне управління внутрішніх справ за підозрою у скоєнні "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

Голова ініціативи BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, Олександр Азаров відповів на питання журналістів. Він зазначив, що чоловік, якого шукають силовики, не пов'язаний з вибухами у Білорусі.

"Нам це обличчя незнайоме. Хто він такий, я не знаю. Вони мають завдання – встановлювати підозрюваних. Але бог знає, як його встановили, вони ж не розповідають. Випадково проходив вулицею, і ось вони його підозрюють", – заявив Азаров.

Коротко про вибухи в Мачулищах

У неділю 26 лютого на військовому аеродромі в Мачулищах, що за 12 кілометрів від Мінська, сталися два вибухи. Варто зауважити, що саме звідти злітають російські МіГ-31 і тоді в Україні починається повітряна тривога.

Внаслідок вибухів пошкоджений один з військово-транспортних літаків Росії ДРЛС А-5. Вибухи пошкодили передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену літака.

Варто зауважити, що таких літаків у Росії тільки 9. Один коштує 330 мільйонів доларів.

Буквально в той же день білоруські партизани взяли на себе відповідальність за "бавовну". Також вони пообіцяли продовження.