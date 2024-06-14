На Миколаївщині пролунали вибухи: окупанти вдарили балістикою з Криму
14 червня 2024, 17:51Читать новость на русском
Ввечері 14 червня на Миколаївщині пролунали вибухи. Бійці Путіна вдарили балістикою з тимчасово окупованого Криму.
Тривогу на Миколаївщині оголосили близько 17:38. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня, передає 24 Канал.
Напередодні Росія здійснила пуски ракет у напрямку Хмельниччини та КиєваДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Миколаївщину
Близько 17:40 моніторингові спільноти написали про вихід балістики з Криму. Уже незабаром на Миколаївщині пролунали вибухи.
О 18:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння з Півдня.
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Вночі Росія атакувала Україну дронами й ракетами
- Зауважимо, що у ніч на 14 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та "Шахеди". Усього 31 засіб повітряного нападу. Зокрема, 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА.
- Сили ППО збили 7 крилатих ракет Х-101 / Х-555 та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".