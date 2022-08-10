Дістала кара небесна, – в ОК "Південь" розповіли деталі про аеродром, де знищили 9 літаків росії
9 серпня в окупованому Криму лунали вибухи або ж, як заведено говорити у російських окупантів, "хлопки". Однак їх можна назвати навіть аплодисментами, адже під час вибухів було знищено 9 ворожих авіаносіїв.
Саме ці літаки бомбардували та випускали ракети повітряного базування по містах та селах України, зокрема Півдня. Про це 24 каналу розказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Зверніть увагу У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому: все, що відомо
Що відомо про військовий аеродром "Саки"
За її словами військовий аеродром "Саки", звідки й лунали вибухи, є доволі відомим. На ньому є спеціальний майданчик для відпрацювання посадки літаків на авіаносець зі спеціальним гаком. Там льотчики тренувалися фіксуватися.
Наталія Гуменюк підкреслила, що це – потужна база, яка іншого призначення, окрім як військового, не мала.
Якщо когось і дістала кара небесна, то вони отримали по заслугах,
– переконана вона.
росіяни можуть мститися
В ОК "Південь" сподіваються, що знищення 9 літаків зможе дещо полегшити ситуацію в повітрі. Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що після таких втрат ворог може зажадати помсти або ж компенсації, і використовувати іншу авіацію, зокрема стратегічну, для завдання авіаційних та ракетних ударів.
"Тому закликаємо усіх бути уважними до сигналів повітряної тривоги", – наголосила Гуменюк.
Що відомо про вибухи біля Новофедорівки
- 9 серпня після 15:00 почали з'являтися повідомлення про вибухи поблизу Новофедорівки у Сакському районі. Місцеві нарахували приблизно 15 характерних звуків, слідом за якими з'явилися і чорні хмари диму.
- Як саме вибухали російські літаки на аеродромі можна побачити тут.
- Керівні органи росії не одразу змогли вигадати "офіційну причину" вибухів. Спершу там заявили, що на аеродромі нібито просто здетонувало кілька боєприпасів, уся техніка ціла і взагалі нічого страшного не сталося.
- Однак згодом цю версію змінили, повідомивши про те, що причиною "хлопків" стало "порушення пожежної безпеки".
- За версією видання The New York Times, яке посилається на високопоставленого українського чиновника, вибухи у Криму є заслугою українських захисників та української зброї.
- Після вибухів "адміністрація" окупантів оголосила на території деяких районів півострова "жовтий" рівень терористичної небезпеки.