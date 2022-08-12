"Хвалена ППО знову не спрацювала": двоє окупантів обговорюють вибухи у Криму і лають владу

В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи на російській авіабазі. У міноборони росії брешуть про те, що причиною інциденту стало "порушення пожежної безпеки".

Однак рядові окупанти розуміють, що російські ЗМІ розповідають їм казки про вибухи на аеродромі біля Новофедорівки. Про це свідчить запис перехопленої розмови окупантів, який оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Щоб соромно не було"

Під час розмови представник незаконного військового формування з Донецька обговорює зі своїм знайомим новини про вибухи біля Новофедорівки.

"Там в Криму аеропорт якийсь, кажуть, вибухнув, "недбалість". При заправці боєприпаси вибухнули, блін, в Криму", – зазначив він.

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Співрозмовник окупанта переконує, що ця версія абсурдна і що до вибухів можуть бути причетні Збройні Сили України.

Ну! А росіяни по телевізору нічого не кажуть. Кажуть, що була "недбалість", не зізнаються. Чогось морозяться,

– відповів окупант із Донецька.

"Щоб соромно не було", – додав співрозмовник.

"Хвалена ППО вкотре не спрацювала"

російські загарбники зійшлися на тому, що кремлю невигідно визнавати можливі удари по аеродрому, адже це суттєві репутаційні втрати.

Ну так, там же небо "на замку". А тут на тобі – "прильот",

– зазначив один із окупантів.

Інший відповів, що "хвалена ППО вкотре не спрацювала".

"Ну так, це ж, "приколися", – ще й в Криму. Це паніка там буде", – сказав донецький бойовик.

Його співрозмовник припустив, що з такою ППО цілком можна очікувати й ударів по Кримському мосту.

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Вибухи в Новофедорівці: коротко

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