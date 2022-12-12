Токмак, Михайлівка і передмістя Мелітополя: в окупантів вечірня дискотека, – Федоров

12 грудня 2022, 21:01
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Джерело:

Іван Федоров

На тимчасово окупованих територіях гаряче попри зиму. Усе через те, що туди знову завітало "Бавовнятко".

Чергова бавовна в окупантів

На окупованих територіях знову щось підірвалося. Так, вибухи чули щонайменше у трьох населених пунктах Запорізької області. 

Недавно У Мелітополі гаряче: понад 10 гучних вибухів чули у всіх районах міста

Про ймовірну ефективну роботу ЗСУ розповів мер Мелітополя. Однак він одразу й підкреслив, що це – не офіційні дані. Тож про те, скільки окупантів стали "хорошими росіянами" та яку смертоносну техніку вдалося знищити – залишається лише гадати. 

Чекаємо підтвердження від Генштабу,
– написав він. 

 

 

Автор: Юлія Якубова