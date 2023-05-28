Передвісник великого руху "за поребрик", – Гуменюк про реакцію окупантів на "бавовну"

З кожним днем росіяни почуваються менш захищено на тимчасово окупованих територіях. Постійні вибухи, точні влучання в ціль вже не просто "трєвожат" окупантів. Все вказує на те, що вони починають планувати втечу.

Російські посіпаки починають вивозити свої родини та цінності подалі від окупованих територій. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Дивіться також Втрати росіян можна рахувати сотнями, – райрада Бердянська про потужні вибухи в місті

Окупанти збираються додому

Останніми днями на тимчасово окупованих територіях Півдня України дедалі частіше з'являється дуже потужна "бавовна". Росіяни не на жарт налякані через це.

Їм набагато тривожніше, ніж просто "трєвожно". Вони справді збирають свої "тривожні валізи". Навіть у тимчасово окупованому Бердянську спостерігається згортання речей, документів – передвісники великого руху "за поребрик",

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Зокрема, представники окупаційної влади також відправляють свої родини якомога далі й намагаються вивозити цінності й документи.

"Зважаючи на завантаженість транспортно-логістичних шляхів – до багатьох уже приходить розуміння (що відбуватиметься далі – 24 Канал)", – зазначила Гуменюк.

Як правило, ті, хто володіють більш-менш об'єктивним розумінням розвитку ситуації найближчими днями, починають збиратись першими. Вже побачивши їхні рухи, підтягнуться й дрібніші колаборанти. А далі – всі ті, хто "понаєхалі".

Гуменюк розповіла про страх росіян через "бавовну": дивіться відео

У Криму їм вже нічого не допоможе

Днями у Центрі національного спротиву з'явилась інформація, що у Криму окупанти починають вивозити секретну документацію. Намагаються вони й все ж вибудувати хоч якусь оборону.

Оборону там вибудовувати уже немає з чого. Вони вже все, що змогли – вибудували та вирили. Погралися у пісочку, розкидали "зуби дракона", більшого їм не зробити й не створити,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Все, що на сьогодні можуть зробити росіяни – маневрувати силами й засобами, щоб якось заплутати інформацію про 250 військових баз, які є в Криму. Хоч про усе вже відомо українським спецслужбам.

Втім, окупанти все ж намагаються збирати й переміщувати потенційні цілі для ЗСУ ще глибше. Мовиться про авіацію та місця дислокації та зберігання зброї.

Більше "бавовни": останні новини з Криму