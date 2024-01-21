Вибухи на газовому терміналі, заводі "Панцирів" і не тільки: що відомо про пекельну ніч у Росії

Ніч на 21 січня була для росіян доволі-таки тривожною. У кількох містах країни-агресора повідомляли про "атаку БпЛА". Потужно цвіла "бавовна".

Усе, що відомо про чергову вибухову нічку в Росії, в яких областях було гучно та які наслідки "бавовни", розповідає 24 Канал.

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Тула здригалася від вибухів: атака на завод з виробництва ЗРК "Панцир"

Неділя почалася в окупантів з серії "хлопків". Близько опівночі місцеві телеграм канали опублікували відео з Тули. Спершу там пролунав потужний вибух, а тоді нічне небо спалахнуло вогнем. Стало так ясно, як вдень.

У мережі повідомили про приліт на територію "Щегловського валу" – підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". Окрім того, модернізують різноманітну бронетехніку.

Вибухи у Тулі: дивіться відео

Суспільне з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомило, що по заводу "Щегловський вал" у Тулі здійснили атаку безпілотниками. Цей завод, зокрема, виробляє ЗРК "Панцир-С".

Яскраві спалахи у Тулі: дивіться відео

Тула здригалася від вибухів: дивіться відео

У Ленінградській області палає термінал друга Путіна

Уже близько 02:30 стало відомо про потужну пожежу на вугільному терміналі в Ленінградській області. Російські телеграм-канали опублікували епічні кадри. Полум'я швидко охоплює все навколо. Росіяни панікують та метушаться.

У Ленінградській області епічно палає вугільний термінал: дивіться відео

Цікаво, що перш ніж спалахнула пожежа, очевидці почули декілька вибухів. Окрім того, стверджують, що нібито долинав характерний звук "БпЛА".

За словами росіян, горить термінал, на якому нафтопереробні продукти вантажать на судна задля експорту. Окупанти також повідомляють, що евакуацію персоналу вже проведено, а потерпілих нібито немає.

У мережі з'явилося відео, як "евакуювали" співробітників заводу – вони щосили бігли до виходу. Хоч насправді на виробництві такого рівня можна було б організувати транспорт. Тим паче, що біжать вони просто дорогою.

До речі, з термінала евакуювали понад 150 людей.

Кадри евакуації з НПЗ: дивіться відео

Згодом з'ясувалося, що вночі горіло у порту "Усть-Луга" на терміналі "Новатек".

Коли вибухає, земля тремтить,

– підкреслили очевидці.

Пожежа на морському терміналі: дивіться відео

Згодом стало відомо, що "безпілотники" атакували термінал морського торговельного порту та газосховище.

Місцеві телеграм-канали писали про загоряння нібито 2 цистерн з 17. На місці працювали пожежники. Вони намагалися запобігти розповсюдженню вогню на інші резервуари.

За даними росЗМІ, два "БпЛА" вдарили по газосховищу в портовому терміналі о 03:20.

Зверніть увагу! Нафтопереробний завод в Усть-Лузі належить компанії "Новатек", основні власники якої російські олігархи – Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон.

Тимченко перебуває під санкціями США та ЄС від 2014 року. В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав його давнім знайомим диктатора та одною з його довірених осіб. У Time зазначили, що Геннадій Тимченко входить у вузьке коло "друзів Путіна з дзюдо"

До речі, мешканці селища Усть-Луга зафільмували перші хвилини після "прильоту" по морському терміналу. На відео чути, як двоє чоловіків роблять припущення, що по місцевому порту нібито вдарили "дроном".

Як яскраво палає "Новатек": дивіться відео

Пожежа у терміналі в Усть-Лузі: дивіться відео

Російські телеграм-канали писали, що в Кінгісепському районі Ленінградської області, де власне й розташований морський торговий порт "Усть-Луга", введено режим підвищеної готовності. Голова адміністрації району проводить засідання оперативного штабу.

Що відбувалося у районі Усть-Луги: дивіться відео

Очевидці атаки на вугільний термінал не приховують своїх емоцій. Один з них "зацінив" пожежу так: "Щось там серйозне".

Пожежа на заводі "Новатек": відео соцмережі

Місцеві ЗМІ уточнили, що завод із перероблення стабільного газового конденсату "Новатек" розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом.

Губернатор Ленінградської області заявив, що постраждалих під час пожежі нібито немає. При цьому причину загоряння він називати не став.

Яскрава заграва над Ленінградською областю: дивіться відео

Атака на термінал в Усть-Лузі – спецоперація СБУ

Джерела 24 Каналу повідомили, що по морському терміналу в Усть-Лузі прицільно відпрацювали дрони СБУ. Удари були точними.

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Її досі не можуть загасити. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області – це важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії.

Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи його можливості заробляти кошти на веденні війни в Україні, але й значно ускладнює забезпечення паливом армії країни – агресорки,

– підкреслило джерело.

Вибухи у Смоленську, Орлі та Клинцях: під ударом авіаремонтний завод

Цієї ночі від вибухів також здригалися будинки у російських Смоленську та Орлі. Місцеві писали, що ці населені пункти нібито перебувають під "атакою безпілотників".

Російське мінвбивств поскаржилося, що по об'єктах запустили "ударні дрони". Три з них нібито знищила "прославлена" "ПеВеО" над територією Смоленської області.

Зауважимо, що згодом ЗМІ з посиланням на власні джерела у спецслужбах повідомили, що в Смоленській області Росії під атаку потрапив авіаремонтний завод. До речі, він під санкціями ЄС та США. Цей завод займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

З відкритих джерел відомо, що там виробляють й ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня", якими окупанти обстрілюють Україну.

Джерела видання заявили, за атакою на об'єкт стоїть ГУР Міноборони України. До слова, у жовтні 2023 року це завод також був під атакою дронів. За даними ЗМІ, що це теж була операція української розвідки.

Упродовж ночі безпілотники двічі атакували Смоленську область. Бахкало й у Клинцях Брянської області. Росіяни заявляли про нібито роботу протиповітряної оборони.

До речі Атака по Клинцях: пожежа, яку і досі ніяк не можуть приборкати росіяни, збільшилася

У Клинцях знову гучно: дивіться відео

Росіяни закривали небо над Петербургом

Над Санкт-Петербургом навіть закривали небо. Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах.

І хоча офіційно місцева влада не заявляла про закриття неба, однак, рейси до Санкт-Петербурга затримувалися з нібито "невідомих причин". Зокрема, аеропорту "Пулково" затримувалися рейси.

Місцеві стверджували, що літаки затримувалися на кілька годин. Наприклад, борт з Белграда мав приземлитися в аеропорту "Пулково" о 01:55, втім, він так і не прибув. Літак посадили у московському "Шереметьєво", а в Петербурзі повідомили, що рейс прибуде близько о 05:10.

У ворожому міноборони знову скаржаться на "дрони"

Потужні вибухи розбудили й пресслужбу російського міноборони. Там традиційно заявили, що нібито відпрацювала "ПеВеО". Мовляв, "дрон збили" над Орловською областю. Додали, він нібито летів атакувати якийсь об'єкт. Втім, який саме, не вказали.

Уже незабаром окупанти, що один збитий БпЛА – звучить якось не надто солідно. Тож відзвітували про ще один над Тульською областю. Окрім того, поспішили заявити, що руйнувань – начебто немає.

Втім, не минуло й години, як агресор заявив про нібито ще три "збиті дрони". Цього разу – начебто над Смоленською областю.

Зверніть увагу! Під ранок окупанти атакували Україну "Шахедами". Зокрема, у Генштабі повідомили про два ворожі дрони-камікадзе. Один з них збили.

Віталій Кім розповів, що в Снігурівській громаді внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено житловий будинок і літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, яке оперативно ліквідували. На щастя, без постраждалих.

Як далеко від кордону України до міст, де лунали вибухи