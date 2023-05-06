Рейкова війна може бути дуже ефективною, – Черник пояснив її можливості

Упродовж останніх днів до росіян частенько приходить "бавовна". Зокрема, почастішали різні цікаві інциденти на залізниці. Рейкова війна може серйозно послабити можливості окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, рейкова війна здатна суттєво послабити потенціал ворожого угруповання.

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"Бавовна" на залізниці в Росії лише зростатиме

Як наголосив Черник, рейкова війна може бути надзвичайно ефективною проти ворога. До прикладу, під час 2 Світової війни у 1943 році, коли в самому розпалі була так звана Курська битва, радянська армія знищила понад 3600 ешелонів нацистської Німеччини.

Такі дії на 70% знизили можливість забезпечувати угруповання німецьких військ. Це суттєво послабило тамтешні підрозділи.

Петро Черник прокоментував "бавовну" на російських залізницях: дивіться відео

Те, що зараз відбувається, це дуже та дуже добре. Але, щоб ворог по-справжньому відчув "голод" в усьому, коефіцієнт таких операцій потрібно підіймати. Однак те, що це вже відбувається, свідчить, що вдалося намацати больові точки противника,

– зазначив Черник.

Він переконаний, що кількість "бавовни" на російських залізницях лише зростатиме. Це допоможе суттєво послабити можливості угруповання російських окупантів, адже у них траплятимуться постійні перебої в постачанні військової техніки, зброї, паливно-мастильних матеріалів тощо.

"Бавовна" в Росії та на окупованих територіях: коротко