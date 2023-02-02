Росія не може зупинити відплату, – експерт з нацбезпеки пояснив, чому Путін визнав "бавовну"

Мешканців прифронтових регіонів Росії постійно накриває "бавовна". Ба більше, нещодавно це визнав кремлівський диктатор Владімір Путін.

Є чимало відеороликів, на яких росіяни волають про те, що потерпають від війни. Біля них стріляють, постійно щось вибухає, це порушує їхній спокійний сон. Відповідно треба було якось реагувати. Тоталітарний диктатор за допомогою пропаганди сказав своє слово. Про це 24 Каналу сказав військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

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"У Росії короткі руки, щоб сьогодні зупинити справедливу відплату. Вона надходить чи то від власних ракет, які не долітають до території України, чи то від російських партизанів, чи то від українських захисників, які знищують тили, пункти управління, місця дислокації та склади ворога на будь-які території, куди можуть дістати наші засоби ураження", – запевняє військовий.

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Залишився останній "козир"

Росіяни вже продемонстрували усе, на що здатні у межах конвенційної війни. Вони хизуються своєю диво-зброєю, яка є у багатьох держав.

Єдине, чим вони можуть вразити світ – це перетнути усі "червоні лінії" й натиснути на ядерну кнопку. Усе, що вони можуть показати у сучасній війні, яка певною мірою регламентуйся міжнародними правилами й нормами ведення війни, вони вже показали,

– стверджує Варченко.

Жодних можливостей для забезпечення знищення українських артилерійських систем вони не мають. А сказати про це по телевізору – можуть. Що, власне, Путін і зробив.

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