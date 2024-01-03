Росія – агресор, Україна діє у рамках самооборони, – МЗС Франції про ситуацію в Бєлгороді

Наприкінці минулого року Москва звинуватила Україну в завданні масованих ударів по Бєлгороді. У МЗС Франції наголосили, що Росія є державою-агресором, а наша країна має право на самооборону.

Варто зазначити, що 30 грудня Сили оборони та безпеки вдарили саме по військових об'єктах у Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури було викликане непрофесійними діями російської ППО.

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Реакція світу на ситуацію у Бєлгороді

У французькому МЗС наголосили, що перш за все існує держава-агресор – і це Росія. Вона тероризує населення шляхом навмисних ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Франція зазначає, що Україна діє в порядку самооборони – відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Росія може все зупинити – закінчити війну і залишити територію Україну.

Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України,

– підкреслили в МЗС Франції.

Там додали, що це є необхідною умовою для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві.

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