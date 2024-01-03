Росія – агресор, Україна діє у рамках самооборони, – МЗС Франції про ситуацію в Бєлгороді
Джерело:МЗС Франції
Наприкінці минулого року Москва звинуватила Україну в завданні масованих ударів по Бєлгороді. У МЗС Франції наголосили, що Росія є державою-агресором, а наша країна має право на самооборону.
Варто зазначити, що 30 грудня Сили оборони та безпеки вдарили саме по військових об'єктах у Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури було викликане непрофесійними діями російської ППО.
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Реакція світу на ситуацію у Бєлгороді
У французькому МЗС наголосили, що перш за все існує держава-агресор – і це Росія. Вона тероризує населення шляхом навмисних ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи міжнародне гуманітарне право.
Франція зазначає, що Україна діє в порядку самооборони – відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Росія може все зупинити – закінчити війну і залишити територію Україну.
Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України,
– підкреслили в МЗС Франції.
Там додали, що це є необхідною умовою для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві.
Вибухи у Бєлгороді: що відомо
- Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. У спецслужбах уточнили, що українські сили вдарили по військових об'єктах в місті. "Бавовна" у Бєлгороді – це наслідки постійних обстрілів українських міст та їх мирних мешканців.
- Відомо про понад сотню постраждалих внаслідок непрофесійних дій російської ППО в Бєлгороді. Російська влада заявила про 24 загиблих. Окупанти намагалися списати все саме на атаку українських спецслужб, однак насправді жертви стали наслідком саме дій російської армії.
- Росія одразу ж цинічно ініціювала засідання Радбезу ООН щодо ситуації у Бєлгороді. Варто зазначити, що прямо операцією українських Сил Оборони окупанти випустили по Україні рекордну кількість ракет та "Шахедів". Чехія відмовилася бути присутньою на терміновому засіданні.