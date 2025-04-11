Генерал США назвав найбільший успіх України у 2025 році, який підірвав ракетні можливості Росії

Україна регулярно завдає далекобійних ударів по Росії. Одна з атак у 2025 році була особливо ефективною.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула, зауваживши, що удари України по Росії впливають на здатність ворога вести війну. До прикладу, буквально нещодавно Сили оборони знищили бомбардувальник Ту-22М3. Але у 2025 році був ще ефективніший удар.

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Який удар здивував багатьох

Як наголосив Дептула, у березні Сили оборони України вдарили по військовому аеродрому "Енгельс-2". Тоді Росія втратила аж 96 крилатих ракет повітряного базування. Це – видатний успіх.

Відомо, що на цьому аеродромі розташовані три типи російських бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які регулярно використовують для ударів по українських містах. А знищення 96 крилатих ракет суттєво погіршило здатність Росії завдавати ракетних ударів. Згідно з багатьма оцінками це найбільший успішний удар України по Росії у 2025 році,

– зазначив Дептула.

Також Україна почала все частіше цілити по військових заводах Росії, складах боєприпасів, складах авіаційного палива вглиб Росії. Це дійсно обмежує здатність країни-агресорки вести війну та здійснювати удари ракетами по Україні.

Додамо, на "Енгельс-2" розташована база стратегічної авіації Росії, яка є складовою їхньої ядерної тріади. Детальніше про цей надважливий військовий аеродром окупантів читайте в матеріалі 24 Каналу.