Знову маряться БпЛА: у Росії заявили про "масовану атаку дронів"

Ніч на 30 грудня була неспокійною в декількох областях країни-агресора. Окупанти заявили про нібито "масовану атаку БпЛА"

Пропагандисти традиційно поширили заяви ворожого міноборони, що нібито відпрацювала "ПеВеО". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

До речі Бєлгород передав естафету Брянську: місцевим не спиться через вибухи

У Росії знову "масована атака БпЛА"

Окупанти заявили про атаку на 5 областей. Зокрема, Московську, Брянську, Воронезьку, Курську й Орловську.

Російські загарбники заявили про нібито збиття аж "32 безпілотників".

Що сталося в Росії цієї ночі, достеменно невідомо. Втім, "бавовна" дедалі частіше розквітає на території країни-агресора.

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У Бєлгороді та Брянську скаржилися на "хлопки"

Ввечері 29 грудня росіяни скаржилися в мережі, що в Бєлгороді відбувається "жесть". Мовляв, над областю дуже голосно. Уже незабаром у телеграм-каналах поширили відео потужних вибухів.

Далі Бєлгород передав естафету Брянську. Там також чули ну дуже гучні "хлопки". Самі росіяни оперативно знімали все, що відбувається.

А поки громадяни країни-агресора поширювали відео потужних вибухів в мережі, російські чиновники заявляли про нібито "збиття БпЛА".

Тим часом у мережі повідомили, що в Брянську був приліт. Ворожі ЗМІ писали, що влучання, попередньо, у радіозавод "Кремній".

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У Брянській області палав завод "Стріла"

Зауважимо, що напередодні, 28 грудня, у Брянській області палав черговий промисловий об'єкт окупантів.

Як з'ясувалося, горів радіозавод "Стріла", що розташований в населеному пункті Суземка. У мережі очевидці розповіли, що спочатку там пролунали вибухи, а далі на місці прильоту спалахнула пожежа.

Кадри потужної пожежі поширили телеграм-канали. Пропагандисти писали, що нібито "постраждала жінка".

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До речі, перед цим росіяни скаржилися на начебто "атаку БпЛА". Цього разу на нафтопровід "Дружба". Втім, запевняли, щоб буцімто не постраждав. Мовляв, по дронах відпрацювала "ПеВеО".