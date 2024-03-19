Бояться атак: Кремль вирішив встановити системи ППО біля нафтогазових об'єктів

Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем. Вочевидь таке рішення було прийняте після того, як останніми місяцями Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.

Російській нафтогазові об'єкти регулярно страждають від атак безпілотників. Для країни-агресорки подібні удари мають вдосталь неприємні наслідки. Вочевидь Кремль вирішив захистити нафтогазові об'єкти від майбутніх атак.

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Росіяни прикривають об'єкти

Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи у Росії, які є важливими для країни-агресорки. Тому, Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем.

Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго Росії Артем Верхов повідомив про встановлення систем біля військово та стратегічно важливих об'єктів країни-агресорки.

Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир",

– заявив він.

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