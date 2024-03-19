Бояться атак: Кремль вирішив встановити системи ППО біля нафтогазових об'єктів
Джерело:The Guardian
Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем. Вочевидь таке рішення було прийняте після того, як останніми місяцями Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.
Російській нафтогазові об'єкти регулярно страждають від атак безпілотників. Для країни-агресорки подібні удари мають вдосталь неприємні наслідки. Вочевидь Кремль вирішив захистити нафтогазові об'єкти від майбутніх атак.
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Росіяни прикривають об'єкти
Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи у Росії, які є важливими для країни-агресорки. Тому, Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем.
Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго Росії Артем Верхов повідомив про встановлення систем біля військово та стратегічно важливих об'єктів країни-агресорки.
Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир",
– заявив він.
Атаки по російським НПЗ: останні новини
- 13 березня пролунали вибухи на території 3 нафтопереробних заводів у Росії. Як пояснив Юсов, що, хоча й мовиться про нафтові заводи, однак росіяни використовують їх у військових цілях.
- Таким є і Новошахтинський завод нафтопродуктів, який 13 березня атакували дрони. Юсов наголосив, що пальне з цього НПЗ використовується для постачання і забезпечення окупаційного угруповання в Україні. Після атаки завод припинив роботу.
- Вночі проти 15 березня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області Росії. Він займається переробленням нафти. У російських телеграм-каналах написали, що в завод влучили 3 безпілотники. Там спалахнула пожежа.
- Вже наступного дня безпілотники атакували одразу три російські заводи у Самарській області. Гучно було й в Липецькій області, де спалахнула нафтопереробна станція.
- У ніч проти 17 березня у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
- Повідомлялося, що прильоти були один за одним. Дехто нарахував щонайменше 7 вибухів. Таку подію росіяни також охоче фіксували на відео й публікували їх у мережі. Зокрема, зафіксували вони й самі прильоти у Краснодарському краї.