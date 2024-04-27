Згоріли вщент: ЗМІ показали кадри наслідків атаки на НПЗ у Смоленській області
Джерело:"Радіо Свобода"
Уночі 24 квітня російські НПЗ опинилися під ударом українських дронів. У мережі показали супутникові знімки, що демонструють наслідки атак на нафтобазу "Роснєфті" в селі Раздорово Смоленської області.
Дрони СБУ вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива.
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Деякі цистерни з паливом згоріли вщент
Російське "Радіо Свобода" вдень, 27 квітня показало супутникові знімки, що демонструють наслідки атак українських безпілотників на нафтобазу "Роснєфті" у селі Раздорово Смоленської області. На кадрах видно, що деякі цистерни з паливом вигоріли вщент.
Наслідки удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області,
– ідеться в повідомленні.
Крім вищезгаданої бази, 24 квітня також було атаковано НПЗ "Роснєфті" в іншому населеному пункті регіону – Ярцево. За даними українських джерел, на цих двох об'єктах було 26 тисяч кубометрів нафти.
Зазначається, що загалом з початку 2024 року українські безпілотники вже завдали пошкоджень 18 російським нафтопереробним заводам, що призвело до зменшення виробництва майже на 14 відсотків.
Що відомо про цю атаку: основне
- У ніч проти 24 квітня дві ворожих бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Раздорово Смоленської області, які належать компанії "Роснєфть", були атаковані дронами СБУ.
- За інформацією від джерел, внаслідок атаки на об'єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Відомо, що на цих базах зберігалося близько 26 тисяч кубометрів російського палива.
- Селище Ярцево розташоване за понад 320 кілометрів від кордону з Україною, Раздорово – за понад 270 кілометрів.
- Ще раніше, вночі 20 квітня, в Смоленській області було "тривожно". Відомо, що тоді в Кардимовському районі спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Цю інформацію підтвердив губернатор області Васілій Анохін.
- В Інституті вивчення війни заявили, що удари по НПЗ Росії та повені призвели до того, що тижнева перероблення нафти в Росії досягла мінімуму за 11 місяців. Втім, аналітики зазначають, що ці обсяги усе ще не є критичними для економіки країни-агресора.