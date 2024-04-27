Згоріли вщент: ЗМІ показали кадри наслідків атаки на НПЗ у Смоленській області

Уночі 24 квітня російські НПЗ опинилися під ударом українських дронів. У мережі показали супутникові знімки, що демонструють наслідки атак на нафтобазу "Роснєфті" в селі Раздорово Смоленської області.

Дрони СБУ вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива.

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Деякі цистерни з паливом згоріли вщент

Російське "Радіо Свобода" вдень, 27 квітня показало супутникові знімки, що демонструють наслідки атак українських безпілотників на нафтобазу "Роснєфті" у селі Раздорово Смоленської області. На кадрах видно, що деякі цистерни з паливом вигоріли вщент.

Наслідки удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області,

– ідеться в повідомленні.

Крім вищезгаданої бази, 24 квітня також було атаковано НПЗ "Роснєфті" в іншому населеному пункті регіону – Ярцево. За даними українських джерел, на цих двох об'єктах було 26 тисяч кубометрів нафти.

Знімок до атаки / Скриншот 24 Каналу

Зазначається, що загалом з початку 2024 року українські безпілотники вже завдали пошкоджень 18 російським нафтопереробним заводам, що призвело до зменшення виробництва майже на 14 відсотків.

Знімок після атаки / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про цю атаку: основне