Вибухи в Росії, День жалоби в Дніпрі, атака на Одесу: хронологія 787 дня війни

Росіяни продовжують війну проти України та обстрілюють мирні українські міста. Одна ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії значних втрат.

Яка ситуація сьогодні, 20 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в хронології від 24 Каналу.

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