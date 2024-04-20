Вибухи в Росії, День жалоби в Дніпрі, атака на Одесу: хронологія 787 дня війни
Росіяни продовжують війну проти України та обстрілюють мирні українські міста. Одна ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії значних втрат.
Яка ситуація сьогодні, 20 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в хронології від 24 Каналу.
Днем раніше Росія вдарила по Дніпру, вибухи лунали у кількох областях: хронологія 786 дня війни
О 06:42 в Одеській області знову оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи. Попередньо, ворог атакував балістикою. Близько 6 ранку окупанти запустили ракету по Одеській області – імовірно, Х-59. Сили ППО працювали по ворожій цілі. О 6:33 для Одещини оголосили відбій тривоги. Вночі в Росії пролунала низка вибухів: В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації. Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання. Повітряні сили попереджали про застосування керованих авіаційних ракет по місту. 20 квітня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки по місту 19 квітня. На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради приспущені українські прапори. Палата представників проголосує за пакет допомоги Україні сьогодні орієнтовно о 20:20 – 20:30 за Києвом. Пакет допомоги для нашої держави розглядатимуть після законопроєкту щодо Ізраїлю.
На Одещині були повторні вибухи
Росіяни запустили ракету на Одещину
Вибухи чули у різних містах Росії: пошкоджена енергетика, спалахнули пожежі
У Запоріжжі пролунав вибух
В Дніпрі – День жалоби
Коли Палата представників США голосуватиме за пакет допомоги Україні
О 06:42 в Одеській області знову оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи. Попередньо, ворог атакував балістикою.
Близько 6 ранку окупанти запустили ракету по Одеській області – імовірно, Х-59. Сили ППО працювали по ворожій цілі.
О 6:33 для Одещини оголосили відбій тривоги.
Вночі в Росії пролунала низка вибухів:
В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.
Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.
Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання. Повітряні сили попереджали про застосування керованих авіаційних ракет по місту.
20 квітня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки по місту 19 квітня.
На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради приспущені українські прапори.
Палата представників проголосує за пакет допомоги Україні сьогодні орієнтовно о 20:20 – 20:30 за Києвом. Пакет допомоги для нашої держави розглядатимуть після законопроєкту щодо Ізраїлю.