Змінили риторику: навіщо Росія іноді підтверджує атаки українських дронів
Україна продовжує атакувати територію Росії безпілотниками. Пропагандисти Кремля спростовують попадання в об’єкти критичної інфраструктури, але вже не заперечують причетність ЗСУ. Вони намагаються переконати всіх, що російські сили оборони відбивають всі атаки дронами, однак є підтвердження протилежного.
Влада Росії використовує цікаву технологію для пропаганди – сказати часткову правду, але не визнавати успіхи Збройних Сил України. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що росіяни іноді говорять, що "збиті" безпілотники України падають на дахи російських заводів і підриваються.
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Тактика Росії
У соціальних мережах є багато відео, де росіяни знімають українські безпілотники в небі, які летять до заздалегідь визначених цілей.
Всі, хто це бачив розуміють, що безпілотник поцілив туди куди мав, але Росія каже, що безпілотник був збитий і здетонували його уламки. Росія це робить, щоб мінімізувати успіхи ЗСУ. Начебто Росія все збиває, але уламки детонують,
– розповів Тизенгаузен.
Політтехнолог підкреслив, що це класика інформаційної воєнної пропаганди Росії. Вони застосовують її всюди.
Після виборів у Росії змінилась риторика
Борис Тизенгаузен зауважив, що одразу після виборів у Росії Владімір Путін дозволив називати війну в Україні війною. Після цього пропагандисти перестали так часто використовувати слова-заміни "хлопок", "задимлєніє" та інші.
Вони дедалі більше занурюються у реальну війну в інформаційному полі. Роблять це тому, що не може вже третій рік тривати так звана "СВО" із загиблими, ракетами, які прилітають та з евакуацією з Бєлгорода,
– сказав політтехнолог.
Вибухи у Росії: останні новини
- У Воронежі 9 квітня лунали вибухи. Місцевий губернатор повідомив, що у регіоні оголошено режим небезпеки через можливі атаки безпілотників.
- У Бєлгороді також були гучні звуки вибухів та дим. У неділю, 7 квітня, місцеві телеграм-канали повідомили, що поблизу села Репне в Бєлгородському районі "щось вибухнуло", на місці подій працювали оперативні служби.
- Окупанти повідомили про атаку невідомих безпілотників у Курській області. За їхніми даними, колишній спиртзавод став об'єктом нападу. Губернатор Курської області стверджує, що "український безпілотник" знищив будівлю колишнього спиртзаводу біля села Гуєво Суджанського району, викликавши пожежу.