В Росії порушено процес виробництва ракет Х-59: Світан пояснив, як їх застосовував ворог

2 жовтня 2023, 16:03
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Ударні дрони влучили по Смоленському авіазаводу, де виробляють ракети Х-59. Це – грізна зброя, яку окупанти часто використовують.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Х-59 – одна з основних ракет "повітря – земля", яку використовує російська авіація. Деякі її модифікації мають дальність до 300 кілометрів.

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Смоленський авіазавод є частиною механізму створення цієї зброї. Тепер в окупантів порушений процес виробництва ракет Х-59.

Попереду ще багато роботи

Як наголосив Світан, нещодавні вибухи на Смоленському авіазаводі – блискуча операція. В Росії все частіше стаються вибухи на різних заводах та інших підприємствах тамтешнього військово-промислового комплексу.

Удари по таких заводах – це вже зовсім не дивина. Вдається працювати на серйозних глибинах території ворога. Спершу йде процес дорозвідки, коригування та підтвердження ураження. Потім вже доповідають про виконання бойового завдання,
– припустив Світан.

До теми – дивіться розмову з військовим експертом Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Таких заводів з виробництва озброєння багато на території Росії. Тому різні інциденти на військових підприємствах країни-агресорки ще неодноразово ставатимуться і надалі.

В нас ще багато роботи зі знищення виробничих циклів. Можна не знищувати увесь завод чи виробництво. Можна знищити один ланцюжок виробничого циклу. Це зупиняє все виробництво такої високотехнологічної зброї,
– зауважив Світан.

Вибухи на Смоленському авіаційному заводі: коротко

  • 1 жовтня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про удар по Смоленському авіаційному заводу. Три з чотирьох дронів влучили в ціль, внаслідок чого вдалося порушити процес з виробництва авіаційних ракет Х-59.
  • Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів деталі інциденту. Відомо, що вдалося пошкодити виробничу базу, а також – суттєво порушити темпи виробництва цієї зброї. Це створило труднощі для окупантів.
  • Відомо, що загарбники регулярно використовують ракету Х-59 проти цивільних та військових об'єктів України.

Автор: Петро Синєокий