В Росії порушено процес виробництва ракет Х-59: Світан пояснив, як їх застосовував ворог

Ударні дрони влучили по Смоленському авіазаводу, де виробляють ракети Х-59. Це – грізна зброя, яку окупанти часто використовують.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Х-59 – одна з основних ракет "повітря – земля", яку використовує російська авіація. Деякі її модифікації мають дальність до 300 кілометрів.

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Смоленський авіазавод є частиною механізму створення цієї зброї. Тепер в окупантів порушений процес виробництва ракет Х-59.

Попереду ще багато роботи

Як наголосив Світан, нещодавні вибухи на Смоленському авіазаводі – блискуча операція. В Росії все частіше стаються вибухи на різних заводах та інших підприємствах тамтешнього військово-промислового комплексу.

Удари по таких заводах – це вже зовсім не дивина. Вдається працювати на серйозних глибинах території ворога. Спершу йде процес дорозвідки, коригування та підтвердження ураження. Потім вже доповідають про виконання бойового завдання,

– припустив Світан.

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Таких заводів з виробництва озброєння багато на території Росії. Тому різні інциденти на військових підприємствах країни-агресорки ще неодноразово ставатимуться і надалі.

В нас ще багато роботи зі знищення виробничих циклів. Можна не знищувати увесь завод чи виробництво. Можна знищити один ланцюжок виробничого циклу. Це зупиняє все виробництво такої високотехнологічної зброї,

– зауважив Світан.

Вибухи на Смоленському авіаційному заводі: коротко