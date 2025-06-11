Там вже готували атаку: як новий удар по "Енгельсу" вплине на обстріли України

В російському Енгельсі знову пролунав гучний вибух. Поки є кілька припущень, що саме там могло статися.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Відомо, що там досі горить нафтобаза "Кристал", яку Сили оборони уразили ще 6 червня. Цього разу вибух міг статися на місцевому автомобільному ремонтному заводі або на підприємстві "РусКон-С".

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Що відомо про вибухи в Енгельсі

Як наголосив Жмайло, Україні і надалі потрібно бити по цій території. Станом на 11 червня була інформація, в районі Енгельса перебувають 3 борти Ту-95МС, які споряджені ракетами. Також там перебуває літак-заправник Іл-78М.

Очевидно, що окупанти готують новий терористичний удар. Важливо і надалі продовжувати бити по авіабазі "Енгельс". Це впливає на можливості окупантів бити по Україні.

Раніше ми вдарили по резервуарах з паливом для літаків Ту-160, які використовують інший тип палива, ніж Ту-95. Те, що ми беремо під удари дронів цю стратегічну територію, змушує ворога переглядати свої плани щодо терористичних атак. Їм потрібно буде вживати нових заходів безпеки, відстежувати повітряний простір,

– сказав Жмайло.

Додамо, в ніч на 11 червня Сили оборони вдарили по аеродрому "Бутурліновка" і Тамбовському пороховому заводу. На останньому виробляють порох для всіх видів зброї та артилерійських систем окупантів.