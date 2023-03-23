Від "Київ за 3 дні": Шойгу обіцяє "захистити Москву від прильотів"

З кожним днем окупанти дедалі більше бояться "бавовни" у своїй столиці. Цього разу сам російський міністр оборони пообіцяв, що "захистить Москву від прильотів ракет".

Таку заяву Сєргєй Шойгу зробив під час засідання колегії свого відомства. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Окупанти обіцяють захистити Москву від "ракетних обстрілів"

Поплічник воєнного злочинця Путіна сказав, що нібито цього року буде завершена модернізація "системи протиракетної оборони Москви". Також він додав: "Одним із пріоритетів напряму розвитку ПКС (повітряно-космічних сил Росії – 24 Канал) є оснащення військ перспективними системами протиповітряної та протиракетної оборони".

Зауважимо, що такі заяви, а ще встановлення "Панциріь-С1" на дахах будівель навколо Кремля вкотре підтверджують те, що окупанти дуже сильно бояться за свою шкуру. Однак, тут варто зазначити, що Україна не завдає ударів по території Росії.

Важливо знати, що російські загарбники нерідко обстрілюють самі. Наприклад, коли, запускають ракети з Бєлгородської області по Україні. Вже неодноразово ворожі снаряди падали на землях держави-агресорки.

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За 250 кілометрів від Москви впав невідомий безпілотник

Нещодавно пропагандистські ЗМІ повідомили, що 19 березня у Тульській області нібито впав невідомий безпілотник. Зауважимо, що це приблизно за 250 кілометрів від Москви.

Окупанти традиційно заявили, що постраждалих і руйнувань начебто немає. Приналежність дрона мали встановити фахівці.

У мережі одразу же почали обговорювати падіння БпЛА. Зокрема, самі ж росіяни зауважили, що останнім часом у їхній державі все більше подібних новин.