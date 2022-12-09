Віримо у право України на захист, – пані посол США про часту "бавовну" у Росії
На території Росії доволі часто стається "бавовна", хоча Україно офіційно не визнає атаки по території країни-агресорки. У США вважають, що Україна має право на захист.
Про це в інтерв'ю 24 каналу заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона прокоментувала те, що на території Росії стається "бавовна", коли США надають Україні зброю з умовою, що вона буде застосована проти ворога тільки на українській землі.
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Брінк прокоментувала "бавовну" в Росії
Я можу сказати дуже чітко – ми віримо в право України на захист. Захищати свою територіальну цілісність і відбивати подальшу агресію. Зараз основна мета моєї роботи – допомогти Україні в тому, що вона робить,
– сказала пані посол США.
Інтерв'ю з пані посол США в Україні Бріджет Брінк: дивіться відео
Вона розповіла, що між США та Україною щодня відбуваються наради на рівні міністрів оборони, начальників штабів, між держсекретарем та прем'єр-міністром. "Це відбувається на різних рівнях", – додала Брінк.
"Кожного дня ми думаємо про те, як вам допомогти захистити себе. Це наша головна робота та завдання – підтримка вашої свободи, територіальної цілісності і вашого майбутнього", – резюмувала пані посол США.
Що відомо про "бавовну" в Росії
- Попередні вибухи на території Росії лунали зранку 5 грудня. Зокрема, вибухи прогриміли на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані .
- Після "бавовни" Росія раптом вирішила скоротити кількість літаків на аеродромі в Енгельсі. У Кремлі традиційно заявили, мовляв, суттєвих наслідків для авіації під час вибухів не було.
- Росія очікувано звинуватила Україну в атаці безпілотниками. Та слід звернути увагу, що Енгельс розташований аж за 600 кілометрів від України. Цей факт може свідчити, що Росія бреше або ж її ППО діряве. Вибухи в Росії лунали перед масованою атакою проти України.
- Цікаво, що дедалі частіше на Заході побутує думка, що Україна може обмежуватися захистом не тільки на своїй території. Зокрема, у Німеччині вважають, що Україна може оборонятися і на території Росії.