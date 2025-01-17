ЗСУ б'ють по чутливих для Путіна об'єктах: перед диктатором постане важливе питання

Сили оборони України регулярно завдають удари по важливих для росіян військових об'єктах. Це створює проблеми для диктатора Путіна, які йому доведеться вирішувати.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв. На його думку, станом на зараз Україна накопичила велику кількість далекобійних дронів та ракет для дійсно масованих ударів. До прикладу, в ніч на 14 січня були повідомлення про близько 200 повітряних цілей на території Росії.

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Як це впливає на Росію

Як наголосив Матвєєв, далекобійні удари по Росії є засобом військового тиску. Зрозуміло, що навряд чи реально зробити так, аби в країни-агресорки виникла колосальна нестача бензину чи дизеля. Однак удар за ударом створює проблеми окупантам.

На всі ці пожежі витрачають сили та ремонтні можливості. Ті ж системи з переробки нафти не завжди вдається повністю замінити. Там потрібні західні деталі. Це – витрата грошей та інфраструктури. Якийсь завод міг виробляти конкретне паливо для війська. Їм потрібно десь його брати. Тому доводиться перебудовувати логістику,

– сказав Матвєєв.

Також далекобійні удари по Росії є елементом політичного тиску на Путіна, аби він став більш зговірливим. Вони не можуть повністю змінити ситуацію з війною в Україні. Але разом з іншими елементами тиску цілком реально вплинути на диктатора. Йому доведеться шукати відповідь на неприємне питання.

Перед Путіним та його владою буде стояти питання – продовжувати воювати в таких умовах, коли раз в 1-2 тижні горять нафтобази, чи ні? Воно постійно горить. Йдуть наступні удари. Потрібно ремонтувати, витрачати гроші. Або ж є мирна угода – і все припиняється,

– підкреслив Матвєєв.

Нагадаємо, що в Енгельсі вже четвертий день горить нафтобаза після атаки безпілотників, яка сталася 14 січня. За деякими даними, там горять цистерни з авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160.