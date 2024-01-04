Уже величезні проблеми: як удари по території Росії руйнують економіку ворога

Удари по території Росії можуть серйозно похитнути економіку країни-агресора. Важливо вибирати ті цілі, знищення яких матиме дійсно серйозні наслідки для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Захід не проти, якщо Україна битиме по території Росії. Але є єдина неприємна умова – не можна використовувати західну зброю.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Тому все впирається в наявність власного озброєння. А також – у військову доцільність.

Добре було б цілити по нафтопереробних заводах

Як наголосив Загородній, вже зараз відомо, що в росіян є величезні проблеми із заміною обладнання на нафтопереробних заводах. Його виробляють на Заході. І навіть Китай тут ніяк не може допомогти. Тому умовний запуск 20 безпілотників по нафтопереробному заводі буде надзвичайно корисним.

Росіяни не можуть прикрити усю свою територію різними зенітними ракетними комплексами. А знищення кількох нафтопереробних заводів здатне серйозно вдарити по окупантах. Адже тоді у них будуть проблеми із дизелем для армії.

Ще один чудовий варіант – Новоросійський морський порт. На цьому напрямку Росія має значну кількість товарообігу. І знищення створить великі проблеми для окупантів.

Порти в Новоросійську – це 30-40% товарообігу. Знищення цих портів – величезний удар по економіці Росії. Це я можу сказати вам як економіст. А військові, переконаний, добре знають, що там робити,

– пояснив Загородній.

Вибухи в Росії: коротко